【オークス／大口投票】土曜はエンネに単勝「370万円」、日曜はラフターラインズに高額3連発で三つ巴の様相

第31回の大口投票は分散傾向。

当日午前の段階でスターアニスが単勝3.1倍で1番人気に推され、ラフターラインズが2番人気3.6倍で、エンネが6.9倍の3番人気、ドリームコアが7.0倍の4番人気、ジュウリョクピエロが7.5倍の5番人気と続き、ここまでがオッズ一桁の混戦模様。

■前日にはエンネに単勝370万円

牝馬クラシック第2弾の大口は前日から盛況、午前9時51分頃にラフターラインズの単勝約270万円で幕開けした。午前はこの1件のみだったが、午後になると14時41分頃にエンネの単勝約370万円の高額投票があり、15時11分頃にはスターアニスに単勝約290万円と200万超が連発。

その後もスターアニスとラフターラインズに100万円を超える投票が続き、夜の22時51分頃にもスターアニスの単勝約140万円の大口があり、終日盛り上がりを見せていた。

一夜明けた日曜も9時31分頃にラフターラインズの単勝約260万円、同41分にも単勝約290万円、10時6分頃に複勝約300万円と高額3連発。すかさずスターアニスにも10時16分頃に単勝約370万円の投票があり、エンネにも100万円台の投票を確認。上位人気3頭に高額が集中している状況だ。

午後にはより活発な投票が予想され、スターアニス、ラフターラインズ、エンネが投票額をどこまで伸ばすのか。またそれ以外の馬へ“ポツン大口”はあるのか、引き続きチェックしておきたい。