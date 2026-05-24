『ネバーアフターダーク』賀来賢人×デイヴ・ボイル監督が濃密な人物造形とのキャスティング秘話明かす！
賀来賢人とデイヴ・ボイルが共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第1弾映画『Never After Dark／ネバーアフーダーク』より、賀来とボイル監督が濃密な人物造形、こだわりのキャスティング秘話を明かした。
【写真】賀来賢人×デイヴ・ボイル監督がこだわったキャラクター像とは？ 穂志もえか、木村多江、稲垣来泉らの場面写真
本作は霊にまつわる怪奇現象を解決するべく、霊媒師が人里離れた洋館を訪れ、不気味な現象に巻き込まれていく物語。賀来がプロデューサーとして企画を牽引し、Netflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』でタッグを組んだデイヴ・ボイルが脚本・監督を務め、完全オリジナルのストーリーを構築した。
主演を務めるのは穂志もえか。脇を固めるのは、本作でのプロデューサーも兼任する賀来のほか、稲垣来泉、吉岡睦雄、正名僕蔵、木村多江ら実力派俳優陣。
このたび、賀来とボイル監督が構築した登場人物たちのキャラクター像や、愛里を演じる穂志もえかへの想い、さらにキャスト陣それぞれに託された想いの裏側が明かされた。
主人公・愛里（穂志）は、霊媒師の一族に生まれ、特別な力を持つが故に孤独を抱えている。儀式を通じて死後の世界と交流し、除霊を行いながら、洋館で巻き起こる怪現象を解決していく。本作のキャスティングについて賀来は、「まず、愛里はかなり特殊で特別なキャラクターのため、誰にお願いしようかかなり悩みました」と振り返る。
そんな中で、『SHOGUN 将軍』での穂志の演技に惹かれ、『街の上で』（2021）をはじめとする今泉力哉監督作品など、出演作を次々と鑑賞。「テクニックではなく“心で芝居をする人”という印象を受けました。その脆さが愛里にハマるんじゃないかと思ったんです」と語る。
そして、ボイル監督と共に穂志とカフェで対面した際、「話せば話すほど“この人だ”という想いが強くなった。解散した後すぐにデイヴと『はい、決まり！』と結論に至りました」と、運命的なキャスティング秘話を明かした。
また、撮影時にボイル監督は、愛里というキャラクターを構築する上で、穂志と幾度となく話し合いを重ねたという。「死後の世界やスピリチュアリティについての考え方も共有しました。穂志さんは、キャラクターを”本当に存在する人物”として成立させることに強いこだわりを持っていて、僕としては画面上では一切説明されないバックストーリーも含めて、可能な限り多くの情報を彼女に渡しました」と、劇中では明かされていない愛里の過去や、人物背景を記したキャラクターシートを穂志へ渡したことを明かす。
さらにボイル監督は、本作ならではの新しい霊媒師像を確立するため、物語の中で説明的になり過ぎず、愛里の存在感や振る舞いを通して観客にメッセージを届けることを重視していたと語る。
また賀来は、愛里を取り巻くキャスト陣についても強い信頼を寄せていたことを明かす。洋館のオーナー・禎子役を務める木村多江については、「『忍びの家 House of Ninjas』でもご一緒していて、デイヴからの信頼も厚い。僕らのミューズです」と語り、「全てを理解して芝居をしてくださる方ですし、多江さんが現場にいるだけでみんなが安心できる存在だった」と、その絶大な信頼感を語った。
霊となった愛里の姉・美玖役の稲垣来泉についても『忍びの家 House of Ninjas』に続いてのオファーだったといい、「妹より見た目が幼い姉、という設定にたどり着いたとき、真っ先に浮かんだのが来泉さんでした。彼女の可愛らしさと芯の強さがずっと好きだったので」と、そのキャスティング理由を明かしている。
賀来とボイル監督が製作段階で大切にしたのは、ホラー映画でありながら“高いエンターテイメント性”を持たせることだった。賀来は、「トータルで多種多様な方々に楽しんでいただきたいという想いは、役者をやってきた身としても外したくないと考えていました。本作でいうと、姉妹愛だったり、生きている人間が一番怖いというテーマをなるべく分かりやすく伝えられるかは作品の肝でした」と語る。
緻密に作り上げられた登場人物たちの心情や立ち振る舞いは、単なるホラー映画の枠に捉われない人間ドラマに深みを生み出している。
映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』は、6月5日より全国公開。
【写真】賀来賢人×デイヴ・ボイル監督がこだわったキャラクター像とは？ 穂志もえか、木村多江、稲垣来泉らの場面写真
本作は霊にまつわる怪奇現象を解決するべく、霊媒師が人里離れた洋館を訪れ、不気味な現象に巻き込まれていく物語。賀来がプロデューサーとして企画を牽引し、Netflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』でタッグを組んだデイヴ・ボイルが脚本・監督を務め、完全オリジナルのストーリーを構築した。
このたび、賀来とボイル監督が構築した登場人物たちのキャラクター像や、愛里を演じる穂志もえかへの想い、さらにキャスト陣それぞれに託された想いの裏側が明かされた。
主人公・愛里（穂志）は、霊媒師の一族に生まれ、特別な力を持つが故に孤独を抱えている。儀式を通じて死後の世界と交流し、除霊を行いながら、洋館で巻き起こる怪現象を解決していく。本作のキャスティングについて賀来は、「まず、愛里はかなり特殊で特別なキャラクターのため、誰にお願いしようかかなり悩みました」と振り返る。
そんな中で、『SHOGUN 将軍』での穂志の演技に惹かれ、『街の上で』（2021）をはじめとする今泉力哉監督作品など、出演作を次々と鑑賞。「テクニックではなく“心で芝居をする人”という印象を受けました。その脆さが愛里にハマるんじゃないかと思ったんです」と語る。
そして、ボイル監督と共に穂志とカフェで対面した際、「話せば話すほど“この人だ”という想いが強くなった。解散した後すぐにデイヴと『はい、決まり！』と結論に至りました」と、運命的なキャスティング秘話を明かした。
また、撮影時にボイル監督は、愛里というキャラクターを構築する上で、穂志と幾度となく話し合いを重ねたという。「死後の世界やスピリチュアリティについての考え方も共有しました。穂志さんは、キャラクターを”本当に存在する人物”として成立させることに強いこだわりを持っていて、僕としては画面上では一切説明されないバックストーリーも含めて、可能な限り多くの情報を彼女に渡しました」と、劇中では明かされていない愛里の過去や、人物背景を記したキャラクターシートを穂志へ渡したことを明かす。
さらにボイル監督は、本作ならではの新しい霊媒師像を確立するため、物語の中で説明的になり過ぎず、愛里の存在感や振る舞いを通して観客にメッセージを届けることを重視していたと語る。
また賀来は、愛里を取り巻くキャスト陣についても強い信頼を寄せていたことを明かす。洋館のオーナー・禎子役を務める木村多江については、「『忍びの家 House of Ninjas』でもご一緒していて、デイヴからの信頼も厚い。僕らのミューズです」と語り、「全てを理解して芝居をしてくださる方ですし、多江さんが現場にいるだけでみんなが安心できる存在だった」と、その絶大な信頼感を語った。
霊となった愛里の姉・美玖役の稲垣来泉についても『忍びの家 House of Ninjas』に続いてのオファーだったといい、「妹より見た目が幼い姉、という設定にたどり着いたとき、真っ先に浮かんだのが来泉さんでした。彼女の可愛らしさと芯の強さがずっと好きだったので」と、そのキャスティング理由を明かしている。
賀来とボイル監督が製作段階で大切にしたのは、ホラー映画でありながら“高いエンターテイメント性”を持たせることだった。賀来は、「トータルで多種多様な方々に楽しんでいただきたいという想いは、役者をやってきた身としても外したくないと考えていました。本作でいうと、姉妹愛だったり、生きている人間が一番怖いというテーマをなるべく分かりやすく伝えられるかは作品の肝でした」と語る。
緻密に作り上げられた登場人物たちの心情や立ち振る舞いは、単なるホラー映画の枠に捉われない人間ドラマに深みを生み出している。
映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』は、6月5日より全国公開。