朝一番のレースでの珍名馬の激走が、ＳＮＳ上で反響を読んでいる。５月２４日の京都１Ｒ・３歳未勝利（牝馬限定、ダート１８００メートル、＝レステダンルヴァンが取り消し１５頭立て）は、幸英明騎手が騎乗の２番人気オヤツノジカン（牝３歳、栗東・高橋義忠厩舎、父ニューイヤーズデイ）が勝利した。

好スタートを決め、先団の後ろをキープ。４コーナーでは２番手に進出。直線早めから堂々と抜け出し、後続に３馬身差をつけた。

鞍上の幸英明騎手は「強かったと思います。前走は（前が）詰まってうまく乗れなかったので、良かったです」と振り返った。２着に４番人気のマクノス（田口貫太騎手）が入り、３着に１１番人気のソルアモール（荻野 琢真）が続いた。勝ち時計は１分５４秒４（良）。

馬主は小田切光氏で、同馬以外にもオマワリサン、ボクマダネムイヨ、イイコトバカリなどユニークな馬名が多いことで知られる。父もオレハマッテルゼ、ウナギノボリ、ビックリシタナモーなどの馬主である有一氏。独特のネーミング術を先代から受け継ぎ、競馬界を盛り上げている。

今回のレースにＳＮＳでは「まさかの『おやつ』と口取り！！オーナーから幸さんへの副賞かな？」「お菓子大好きみゆぴーとのコンビで強い走りでしたね」「オヤツノジカン、オテンバプリンセス・・・面白馬名デーか今日は」「小田切光オーナーのおかげでほっこり」「これから払い戻ししてちょうど１０時のオヤツノジカンって完璧ダナー美味しいの食べてチョーダイ」「スタバに着いて実況でずっとオヤツノジカン！オヤツノジカン！って言ってて、思わずニヤついてしもたw」「オヤツノジカンにオヤツもらった〜幸ジョッキーもオヤツ持ってる」「オヤツノジカン強かったね！あとさすがに可愛すぎる、、」「オヤツノジカンの単勝とれましたー！！」などのコメントが寄せられている。