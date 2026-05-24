◆米大リーグ ブルワーズ３―１１ドジャース（２３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ブルワーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、７点リードの９回２死二、三塁の６打席目には、右前タイムリーを放った。３戦ぶりのマルチ安打となった。

初回先頭の１打席目は見逃し三振に倒れた。先発のサイド左腕ガサーの投球に翻弄され、最後はカウント３ー２からスライダーに全く手が出ず。敵地は大歓声に包まれた。３回の２打席目は二飛、４回は空振り三振に倒れていた。１点リードの７回１死で迎えた４打席目に中前打を放ち、今季最長９戦連続安打とした。

大谷は前日の同１戦目では、５点ビハインドの４回先頭で迎えた２打席目には、先発右腕ヘンダーソンから甘く入ったチェンジアップを巧みに右前に運び、チーム初安打で今季最長８試合連続安打をマーク。チーム唯一の得点となる犠飛など、３打数１安打の活躍を見せたが、チームは序盤５失点が響いて連勝は「２」でストップ。レギュラーシーズンの対ブルワーズ戦は９連敗となった。

先発マウンドには前回７回１失点の快投を見せた佐々木朗希投手（２４）がマウンドへ。初回はわずか６球で先制点を献上すると、２失点。試合前にロバーツ監督が「この相手は彼にとって良いテストになります。不利なカウントを作らず、積極的に攻められれば、また良い登板になる」と話していたが、苦しい立ち上がりとなったが、５回３失点にまとめて今季３勝目の権利を得て降板した。

今季は試合前時点で８登板で２勝３敗、防御率５・０９。前回１７日（同１８日）の敵地・エンゼルス戦では、７回９１球を投げて４安打１失点、８奪三振の好投を見せてメジャー通算３勝目となる２勝目（３敗）。試合後に「結果としては毎登板よくなっているとは思う。パフォーマンス的にもっと高いパフォーマンスを出していかないと通用しなくなるのは時間の問題だと思う」と振り返っていた。