アイシング仕上げで夏も常温携帯OK！ CAFE OHZAN（カフェオウザン）「夏季限定ラスク 2026」

記事ポイント CAFE OHZAN（カフェオウザン）が2026年5月23日より夏季限定ラスクを発売チョコレート不使用のアイシングクリーム仕上げで、夏場も常温での持ち運びが可能スティック・キューブ・クロワッサンの3種類に加え、詰め合わせセットも展開 CAFE OHZAN（カフェオウザン）が2026年5月23日より夏季限定ラスクを発売チョコレート不使用のアイシングクリーム仕上げで、夏場も常温での持ち運びが可能スティック・キューブ・クロワッサンの3種類に加え、詰め合わせセットも展開

クロワッサンラスクで知られる洋菓子ブランドのCAFE OHZAN（カフェオウザン）が、2026年5月23日（土）より夏季限定ラスクコレクションを発売しています。

直営店舗および公式オンラインストアで購入できます。

チョコレートを使用しないアイシングクリーム仕上げのため、夏場でも常温での持ち運びが可能です。

CAFE OHZAN（カフェオウザン）「夏季限定ラスク 2026」





ブランド名：CAFE OHZAN（カフェオウザン）発売日：2026年5月23日（土）日持ち：製造より60日間販売場所：直営店舗・公式オンラインストア・一部取扱店直営店お問い合わせ（銀座三越店）：03-3535-1817

CAFE OHZAN（カフェオウザン）は「大人可愛い」をテーマにチョコレートラスクを展開してきたブランドです。

2026年にラインナップをリニューアルし、夏場に溶けにくいアイシングクリームを使った焼き菓子を軸に、フルーツやナッツのトッピングで彩られた夏限定コレクションを打ち出しています。

アイシングクリームはきめ細かな砂糖に卵白や濃縮フルーツ果汁などを合わせた特製仕立てです。

さくっと軽やかな食感と、口の中でゆっくり広がる香りと甘みがあります。

全商品が個包装で製造より60日間の日持ちがあり、お中元や手土産のギフトとして対応できる仕様になっています。

スティックラスク フルール / Le Stick Rusk Fleur





細長いスティック形のラスクにパステルカラーのアイシングが施され、フルーツやナッツのトッピングが色鮮やかに並んでいます。

「夏のアフタヌーンティー」をテーマにした人気商品で、2026年は20種類のうち7種類を新フレーバーにリニューアルしています。

新登場の7種類はマンゴー＆オレンジ、ブルーベリー＆バニラ、ストロベリー＆ココナッツ、ピーチ＆ストロベリー、パイン、マンゴー＆レモン、ラズベリー＆チーズです。

爽やかなフルーツ系からコクのある味わいまでバリエーション豊かなラインナップで、ティータイムの差し入れやシェアギフトにも対応できる本数展開になっています。

商品名：スティックラスク フルール価格：3本入 897円（税込）／5本入 1,404円（税込）／10本入 2,592円（税込）／15本入 3,726円（税込）／20本入 4,860円（税込）日持ち：製造より60日間発売日：2026年5月23日（土）

キューブラスク クルール / Le Cube Rusk Couleur





縦横3×4cmほどの小さなキューブ形のラスクに、細かな装飾が丁寧に施されています。

5個入は引き出し型、12個入は筒形と、パッケージの形状が異なる珍しい仕様です。

アイシングクリームはソーダ・ストロベリー・ブルーベリー・マンゴー・ラズベリー・メロン・レモンの7種類を展開しています。

ソーダやメロン、柑橘系など夏の季節感に合わせたフレーバー構成で、小ぶりなサイズながら一粒ずつ個性の異なる味わいが楽しめます。

商品名：キューブラスク クルール価格：5個入 1,620円（税込）／12個入 3,024円（税込）日持ち：製造より60日間発売日：2026年5月23日（土）

クロワッサンラスク ソレイユ / Le Croissant Rusk Grandes Soleil





三日月形のクロワッサン生地をサクサクに焼き上げたクロワッサンラスクは、CAFE OHZAN（カフェオウザン）の看板商品です。

2026年より夏限定フレーバーをすべてリニューアルし、フルーツやナッツを取り入れた新しいデコレーションに刷新されています。

新登場の3種類はマンゴー＆キャラメル、クッキー＆クリーム、ストロベリー＆ココナッツです。

バターの香りとホロホロとした食感はそのままに、軽やかな甘さと冷たいドリンクとの相性が特長の夏季限定フレーバーになっています。

商品名：クロワッサンラスク ソレイユ価格：3個入 1,350円（税込）／5個入 2,268円（税込）／10個入 4,212円（税込）日持ち：製造より60日間発売日：2026年5月23日（土）

ギフトセット サマーアソート / Gift Set “Summer assortment”





スティックラスク10本とクロワッサンラスク3個を合わせたアイシングシリーズのアソートメントセットです。

2026年にリニューアルされた構成で、スティックラスクはストロベリー＆ココナッツや紅茶、マンゴー＆オレンジなど10本すべて異なるフレーバーが入っています。

クロワッサンラスクはマンゴー＆キャラメル、クッキー＆クリーム、ストロベリー＆ココナッツの3種類が入り、クロワッサン生地の小麦やバターの風味をより強く感じられるのが特長です。

バリエーションに富んだ詰め合わせで、帰省や旅行の手土産、お祝い返しのシーンに対応できる内容量になっています。

商品名：サマーアソートメント価格：3,888円（税込）日持ち：製造より60日間発売日：2026年5月23日（土）

販売店舗情報

直営店は銀座三越店・日本橋三越店・東武池袋店・二子玉川東急フードショー店の4店舗で展開しています。

また東京駅（八重洲中央口コンコース）のPLUSTA Gift東京八重洲中央、羽田空港第1ターミナル2Fマーケットプレイス15 特選洋菓子館、成田空港第3ターミナル2F保安検査前の東京食賓館でも取り扱いがあります。

そのほか西武武蔵小杉・三井ショッピングパーク ららテラス川口・新百合丘オーパでも購入できます。

なお一部取扱店では直営店と販売開始日が異なる場合があります。

製造より60日間の日持ちがあり、個包装で持ち運びやすい点が夏の手土産として選ばれやすい理由のひとつです。

チョコレートを使わないアイシングクリーム仕上げのため、暑い季節でも形が崩れにくく、帰省・旅行・久しぶりに人と会う場面のギフトに適しています。

CAFE OHZAN（カフェオウザン）「夏季限定ラスク 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 夏季限定ラスクはどの店舗で購入できますか？

A. 銀座三越店・日本橋三越店・東武池袋店・二子玉川東急フードショー店の4直営店のほか、公式オンラインストアで購入できます。

東京駅・羽田空港・成田空港・西武武蔵小杉・三井ショッピングパーク ららテラス川口・新百合丘オーパでも一部取り扱いがあります。

取扱店では直営店と販売開始日が異なる場合があります。

Q. アイシングクリームにはどのような原料が使われていますか？

A. きめ細かな砂糖に卵白や濃縮フルーツ果汁などを合わせた特製仕立てです。

チョコレートを使用していないため、夏場の常温保管でも溶けにくい仕様になっています。

Q. ギフトセット サマーアソートに入っているフレーバーは何種類ですか？

A. スティックラスク10本はすべて異なるフレーバーで、クロワッサンラスクはマンゴー＆キャラメル・クッキー＆クリーム・ストロベリー＆ココナッツの3種類が入ります。

合計13点のアソートセットです。

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