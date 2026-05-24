◇ナ・リーグ ドジャース11―3ブルワーズ（2026年5月23日 ミルウォーキー）

ドジャース・佐々木朗希投手（24）が23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦に先発。今季3勝目をマークした。初回に3点を失う苦しい立ち上がりとなったが、2回以降は立ち直った。5回87球を投げて4安打4奪三振、2四球で3失点（自責2）。味方打線の援護も受けて、メジャー移籍後初の連勝となる今季3勝目を挙げた。

初回、先頭打者のチョウリオに2球目の真ん中付近への直球を中越えへの二塁打とされると、続くチュラングに4球目の外角低めスプリットを左翼線へ二塁打された。わずか6球で先制を許すと、3番ボーンの投ゴロを処理して一塁へ悪送球。これで2点目を失った。さらに2死一、二塁からフリリックに中前適時打を浴び、3点目を奪われた。

しかし、2回は2死から一、二塁のピンチを招きながらもボーンを右飛に封じると、3回は4番イエリチからの相手打線を3者凡退斬り。すると、直後の4回攻撃で味方がT・ヘルナンデスの3ランなどで一挙4点奪って逆転に成功した。4回と5回も3者凡退に封じ、良い流れで救援陣いバトンを託した。

佐々木はメジャー2年目の今季、これで9試合に登板して3勝3敗。防御率は4.93と4点台に良化した。前回登板の17日エンゼルス戦では7回を4安打1失点、8奪三振の好投で2勝目を挙げていた。