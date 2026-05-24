中部電力パワーグリッド（本社・名古屋市）がつくった「鉄塔カード」が人気だ。

送配電事業に興味を持ってもらい、鉄塔の建設や維持を行う専門技術者（ラインマン）の確保を目的とした取り組みで、愛知、静岡県版に続いて今年３月には三重県版を発表した。三重県版は販売３週間で２００セットが完売。担当の同社送電グループの中司賢一さんは「反響が大きく売れ行きもよかったので、再販も考えたい」と話している。

同社管内（愛知、岐阜、三重、静岡、長野）には、送電設備支持物（鉄塔など）が約３万５０００基ある。データセンターや半導体工場の増設などで電力需要は今後増えると予想され、また、現在の送電設備は多くが高度経済成長期に建設されたことから、今後数十年にわたって更新工事が相次ぐ見込みだ。

一方で、鉄塔の土台をつくる「基礎工」や鉄塔を組み立てる「組立工」など、主に協力会社のラインマンは高齢化が進んでおり、新たななり手の育成や確保が課題となっているという。

こうしたことから、ダムカードやマンホールカードのようなコレクション性のあるカードをつくり、幅広い層にラインマンという仕事をアピールしようと、鉄塔カードを製作。当初は地域のイベントや採用活動の際に配っていたが、好評だったため、２０２５年７月に愛知県版と静岡県版（いずれも４枚組み）を販売した。

第３弾の三重県版は今年３月、送電事業者のポータルサイト「ラインマンネットワーク」で販売を開始し、２００セットが完売。同時に再販を始めた愛知、静岡県版は現在も購入可能だ。

三重県版は、自然をイメージした緑色の台紙に入った４枚組み。１枚だけあるゴールドカードは「四日市市・塩浜四港線」で、送電線が直角に配置された特殊な形状に加えて足元にはコンビナートの貨物線が走っており、「鉄道マニアにも受けるのでは」と中司さん。「桑名市・名南播磨線」は珍しい三角形で、「いなべ市・いなべ市内送電線」はふつう縦に配置される電線が水平になっている特殊構造。「志摩市・片田分岐線」は英虞湾の夕日に照らされた鉄塔が自然と溶け込み、美しい風景を織りなしている。

それぞれのカードの裏面には高さや型、詳しい解説のほか、ドローンで撮影した動画を見ることができるＱＲコードを記載。また、台紙部分には位置情報があり、現地に行く際の参考にできるようになっている。

同社や協力会社などはこのほかにもＰＲへ向けた取り組みを行っており、中司さんは「電力の安定供給にはラインマンの力が不可欠。一人でも多くの人に関心を持ってもらえれば」と話している。