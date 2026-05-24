犬の注意すべき鼻水の状態5つ

鼻水は「出ている」という事実だけでなく、どんな鼻水かを見ることが大切です。色、片側だけかどうか、どのくらい続いているかによって、受診の必要性は変わってきます。

まずは、特に注意したい状態を見ていきましょう。

1.黄色・緑色で粘り気がある

透明ではなく、黄色っぽい、緑っぽい、ドロッとしている鼻水は注意が必要です。こうした鼻水は、感染や炎症によって膿が混ざっている可能性があります。

鼻炎や副鼻腔炎のような状態が関係していることもあり、くしゃみが増えている場合は特に気をつけたいところです。

2.血が混じる

鼻水に血が混じる場合も、見逃したくないサインです。鼻の粘膜が少し傷ついただけのこともありますが、異物が入っている、歯のトラブルが影響している、腫瘍などの病変があるといった可能性も考えられます。

一度だけでなく繰り返す、量が増えるという場合は、早めに獣医師に相談したほうが安心です。

3.片側だけから出る

片方の鼻だけがいつも濡れている、片側だけ鼻水が出ているときも要注意です。両方ではなく片側だけというのは、草の種のような異物、歯根の炎症、鼻腔の中の病変などが隠れていることがあります。

「片側だけ続く」というのは、受診を考える大きな目安になりやすいです。

4.1週間以上続く・だんだん悪化していく

軽い刺激が原因なら、鼻水は比較的短期間で落ち着くことが多いです。それなのに1週間以上続く、量が増える、色が濃くなるといった変化がある場合は、単なる一時的な刺激ではないかもしれません。

長引く鼻水は、それだけで受診を考える理由になります。

5.くしゃみや咳・息苦しさを伴う

鼻水だけでなく、くしゃみ、咳、呼吸が荒い、苦しそうにしているといった症状がある場合は、緊急度が上がります。

感染症や呼吸器の病気が関係していることもあり、鼻だけの問題では済まないことがあります。普段より呼吸がしんどそうだと感じたら、様子見を長引かせないほうが安心です。

今すぐ病院へ相談したい症状

次のような症状がある場合は、鼻水だけの問題として様子見しないほうが安心です。

呼吸が苦しそう、口を開けて呼吸している 元気や食欲が落ちている 咳、発熱、目やにが出ている 鼻血が止まらない ぐったりしている

特に呼吸の異常は、夜間や休日でも早めに相談したいサインです。「いつもと違って明らかにつらそう」と感じるときは、早めに受診を考えたほうがよいでしょう。

考えられる病気・原因

犬の鼻水の背景には、さまざまな原因があります。代表的なものとしては、次のようなものが挙げられます。

鼻炎や副鼻腔炎などの感染炎症 草の種やホコリなどの異物混入 歯の病気（歯根部の炎症が鼻へ影響することもあります） 鼻腔内の腫瘍などの病変 呼吸器感染症（咳や発熱を伴う場合）

見た目だけで原因を断定するのは難しいため、鼻水の性状やほかの症状を記録しておくことが役立ちます。

まとめ

犬の鼻水は、透明で少量なら一時的な刺激によることもありますが、黄色や緑色、血が混じる、片側だけ続く、長引く、呼吸症状を伴うといった場合は注意が必要です。迷ったときは、鼻水の見た目だけでなく、元気、食欲、呼吸の状態もあわせて確認することが大切です。

「いつもと違う」「悪化している」と感じるなら、早めに受診したほうが安心できます。日頃から鼻水の状態を記録しておくと、原因の特定にも役立つでしょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)