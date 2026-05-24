40代のそのアイシャドウ、古見えしてます！見直すべきNGアイシャドウカラー3選

メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。40代になると、目元のお悩みが増えてきますよね。アイシャドウ選びを間違えると、その目元のお悩みを強調してしまう場合があるんです。そこで今回は、40代が見直すべきNGアイシャドウカラー3選をご紹介します。

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1：グレー感が強いグレージュ

ブルべさんに似合うとされているグレージュ系のアイシャドウですが、40代が使うなら注意が必要です。

血行不良による血色感不足や、目元のくぼみ、色素沈着などが気になる40代の目元に、グレー感の強いカラーを使うと、これらの悩みを強調する原因になり、より老けた印象に見えてしまいます。

グレージュを使う場合には、グレージュの中でもグレー感の強くないものを選ぶか、ベースやメインカラーに温かみのあるカラーを使って、血色を補うようにしましょう。

2：深みのあるこっくりブラウン

深みのあるこっくりしたブラウンは、色だけで見ると素敵ですが、メインカラーとして使うには、今のトレンドとかけ離れているので、垢抜けない印象に見えます。

また、深みのあるカラーは、引き締めて見せる作用があるので、目元のくぼみや影を強調してしまい老け見えにつながります。

深みのあるカラーは、メインカラーには使わずに、アイラインを描く際に使いましょう。

3：明るいパステルカラー

目元を明るく見せようとして、明るいパステルカラーを使っていませんか？

明るいパステルカラーは、40代の肌では少し浮いてしまい、そのミスマッチ感が老けて見える原因になります。

目元を明るく見せたい場合は、アイメイクの前に肌補正効果のあるアイメイクベースを塗るか、アイベースでカバーできない場合は、コンシーラーを極薄に塗って、目元の肌色を均一にしてから、ミュートトーンの血色カラーを使うようにしてみましょう。

使用アイテム

・フィト オンブル エクラ N NO.15／シスレー

・アイカラークォード42A ／トムフォードビューティー

・4色アイシャドウパレット08／イロミッケ

いかがでしたか？ 40代が見直すべきNGアイシャドウカラー3選をご紹介しました。

アイシャドウの色が違うだけで、目元の印象は大きく変わるので、ぜひ見直してみてくださいね！