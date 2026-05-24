100均に専用タイプあるよ〜！スタンドの形が秀逸なのよ…！持て余してるアレを飾れるケース

カプセルトイなどの景品で、つい集めてしまって持て余しがちなミニチャーム。引き出しの中に入れておくだけだと勿体ないので、可愛く飾れたらいいなと思っていました。そんな中、セリアでミニチャーム用のディスプレイケースを発見！スタンドの形状がなかなか秀逸で、効率よく素敵にディスプレイできて大満足です！

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商品情報

商品名：ミニチャームディスプレイケース

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：11.9×5.3×高さ7.3cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4905596384182

持て余しているミニチャームを飾れる！セリアの『ミニチャームディスプレイケース』

カプセルトイなどの景品で、つい集めてしまうミニチャーム。せっかくなら、お気に入りのアイテムは飾って楽しみたいですよね。

そんな願いを叶えられる便利なアイテムを、セリアの推し活グッズ売り場で見つけました！『ミニチャームディスプレイケース』をご紹介します。

ミニチャームの金具部分を引っ掛けて、吊るしてディスプレイできるケースです。蓋ですっぽり覆えるので、ホコリなどが付着せず大切に保管できます。

中のスタンドが秀逸で、高さが異なるフックが互い違いについているのが特徴。小さなチャームを重ならずに配置できたり、モチーフの大きさや長さに合わせて位置を調整することができます。

ケースもスタンドも透明なので、チャームが映えるのも嬉しいポイントです。

ミニチャームを浮かせて飾ることができてとても可愛いです！同じケース同士を積み重ねて飾ることもでき、ディスプレイの幅も広がります。

また、フックの下にバーがあり回転しにくい仕様になっており、ストレスなくディスプレイできます。

チャームの厚みに合わせて調整可能◎ミニマスコットも一緒に飾れる！

土台のスタンド差し込み位置は2つあり、ミニチャームの厚みに合わせてスタンドの位置を変更することも可能。

チャームのサイズや形状によっては入らない場合もありますが、厚みがありすぎてチャームを飾れない…ということも防げます。

スタンド差し込み位置を奥に変えることで、小さなフィギュアも一緒に飾ることもできます！

ミニチャームだけだと寂しさを感じるときや、マスコットも一緒に飾りたいというときも、より可愛くディスプレイすることができますよ。

ミニチャームが小さめだと少々寂しい印象でしたが、マスコットを一緒に飾ると一気に賑やかになります。

マスコットが転がりやすい場合は、100均でもよく売られているフィギュア用固定シールなどを使うと簡単に固定できておすすめです。

今回は、セリアの『ミニチャームディスプレイケース』をご紹介しました。

ミニチャームを持て余している方は必見！ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。