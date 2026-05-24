100均で買えるって事件だわ！新作が本気出しすぎ！他所で買ったらお会計が怖い700円グッズ

近年人気の高価格帯のシャワーヘッドが気になるけれど、数千円クラスとなると試すハードルが高め。なかなか手を出しにくいと思っていた人に朗報です！ダイソーでは、セラミックボール入りのタイプが700円で手に入ります♡極細水流で肌あたりがやわらかく、まずは気軽に使ってみたい人にオススメです。

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商品情報

商品名：セラミックボールシャワーヘッド

価格：￥770（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480629193

700円でこのタイプが買えるって驚き！ダイソーの『セラミックボールシャワーヘッド』

近年よく見かけるセラミックボール入りのシャワーヘッド。気になって調べると、数千円クラスの商品がずらっと並んでいて、なかなか勢いでは手が出せませんでした。

そんな中、ダイソーのバスグッズ売り場で見つけたのが『セラミックボールシャワーヘッド』。価格は770円（税込）です。

持ち手部分にセラミックボールを内蔵したタイプで、見た目もかなり今っぽいデザイン。手元止水ボタンなどは付いておらず、機能を盛り込みすぎず、シンプルな構造です。

ピンキリではありますが、この手のシャワーヘッドは1万円を超えるものも少なくないので、700円台で試せるのはかなり手を出しやすく感じます。

高価格帯の商品が気になっていたけれど、いきなり数千円は迷う…という時に、かなりありがたい存在です。

水が出る部分の散水板はステンレス製。細かい穴がたくさん空いていて、水が細かく分散される極細水流タイプになっています。

工具いらずで交換完了！水流はかなり細かく肌あたりやさしめ！

取り付け対応メーカーは、SANEI、TOTO、KAKUDAI。G1／2規格に対応しています。一部の型番や、規格が合わない場合は別途交換アダプターが必要です。

取り付け自体はかなり簡単。ホース接続部についている保護キャップを外して、そのまま回して取り付けられます。

もし水漏れした場合は、付属のゴムパッキンをホース側に取り付けることで対策できるので安心です。

筆者が普段使っているシャワーヘッドの水流はこんな感じ。

こちらはダイソーのシャワーヘッド。写真だと少しわかりにくいかもしれませんが、中央から水が集中的に出るつくりになっています。

水が出る穴が細かいためか、普段使っているシャワーヘッドの水流に比べて、肌あたりがやわらかく感じました。

節水タイプのシャワーヘッドは、水圧が物足りなくて洗髪に時間がかかることもある印象ですが、このシャワーヘッドに関しては特にストレスを感じませんでした。

穴の数が多いおかげか、細い水流でも広がりすぎず、ちゃんと流せている感覚がありましたよ。

細かい粗さはあるけれど…試しやすさは強い！

ぱっと見は高価格帯っぽい雰囲気があり、700円台の割にデザインも頑張っているなと感じます。ただ、近くで見るとメッキ部分に少しヨレがあったり、作りのチープさはやっぱり感じます。

一番気になったのが、セラミックボールだけ交換できないところ。ボール単体の交換は不可で、交換時はヘッドごと買い直しになります。パッケージには「6か月を目安に交換推奨」と書かれていました。

セラミックボールの効果については、正直なところよく分かりませんでした。ただ、水流の肌あたりのやさしさは、もしかするとこのあたりに関係しているのかもしれません。

見た目で変化が分かるものではないので、効いていることを願って使いたいと思います！

今回は、ダイソーの『セラミックボールシャワーヘッド』をご紹介しました。価格相応な部分もあるとはいえ、このタイプのシャワーヘッドを700円台で試せるのはかなり大きいです。

新作ということもあり、注目が集まりそうな予感。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。