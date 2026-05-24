こりゃリピ確定ですわ…”なかなか乾かない不安”とオサラバ！進化系の100均キッチングッズ

ダイソーのキッチン消耗品売り場で見つけた『ハード メッシュクロス 食器洗い用』は、乾きにくさや衛生面の不安を解消してくれる進化系アイテム。シャリシャリとした質感で汚れ落ちが良く、クロス状で器や調理器具に柔軟にフィット。泡立ち・泡切れも良好なので、リピート確定の便利グッズです。詳しく見ていきましょう！

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商品情報

商品名：ハード メッシュクロス 食器洗い用

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：20cm×20cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480740829

進化が止まらない！クロスタイプのクリーナー

ダイソーのキッチン消耗品売り場で見つけた『ハード メッシュクロス 食器洗い用』が、かなり当たりでした！

人気のクロスタイプのクリーナーですが、「なかなか乾かない」「衛生面が気になる」といったプチストレスも…そんな悩みを解消してくれるのが、この進化系アイテムです。

ハードタイプというだけあって、触ってみるとシャリシャリとした少し硬めの質感。これが絶妙で、汚れ落ちの良さに期待ができます。

サイズは約20cm×20cm。お値段は￥110（税込）です。早速使っていきます。

リピート確定！ダイソーの『ハード メッシュクロス 食器洗い用』

お皿やフライパン、細かい調理器具にもフィットして、形を選ばず使えるのが便利。スポンジよりも自由度が高く、細かい部分の汚れにも届きやすい印象です。

茶碗蒸しを作った後の、卵がこびりついた器もスルッときれいに。洗い物のストレスがかなり減りました。

お箸も包んで洗える柔軟さがGOOD。さらに嬉しいのが、泡立ちの良さと泡切れの良さです。

洗剤をしっかり含んでくれるのに、すすぐとサッと泡が切れるのでお手入れも簡単。そして何より、薄手なのでとにかく乾きやすいんです。

湿ったままになりにくいので、衛生面でも安心感があります。これでクロスがなかなか乾かない不安も解消です♪

今回はダイソーの『ハード メッシュクロス 食器洗い用』をご紹介しました。

100均グッズとは思えない完成度で、必ずリピートしたいアイテム。ダイソーのキッチン消耗品の進化を感じさせる商品でした。

気軽に試せる価格なので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。