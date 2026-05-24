Aぇ! group末澤誠也、磯村勇斗と映画『mentor』静岡ロケの思い出語る「富士山が近すぎて感動した」
4人組グループ・Aぇ! groupの末澤誠也が5月23日、静岡市・清水文化会館マリナートで開催された「第1回しずおか映画祭」にサプライズゲストとして登壇した。
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同映画祭は、俳優の磯村勇斗が「映画を身近に感じてほしい」という思いと郷土愛を原点に企画・プロデュース。“旅する映画祭”をテーマに、今後は静岡県内各地を巡回しながら毎年開催していく。
この日は、磯村と末澤がW主演を務める映画『mentor』のスペシャルトークステージを実施。映画ファンや地元・静岡の観客で埋め尽くされた会場に、磯村が登壇すると、「自分の地元の沼津市でもたくさん撮影が行われました。皆さんも知っている場所があると思います！」と呼びかけた。
するとここで、スペシャルゲストとして末澤が登場。突然の登壇に、会場は割れんばかりの歓声に包まれ、一気に熱気が高まった。
磯村に迎えられた末澤は、「出るまでめっちゃ緊張しました！ 映画祭初日の最後が僕でいいんですか？」と恐縮しながらも、観客へ笑顔で手を振った。
さらに、映画祭代表としてステージに立つ磯村を見て、「撮影でご一緒していた雰囲気とは違いますね。かっこいいな。髪型とか（笑）」とボケると、磯村が「もっとあるだろ！」と即ツッコミ。2人の軽快なやり取りに会場は笑いに包まれた。
本作で2人が演じるのは、少年時代の“ある事件”をきっかけに人生が大きく変わってしまった幼なじみ。
磯村演じる龍之介は、罪の意識に蓋をしながら“普通”に生きようとしている男。一方、末澤演じる拓海は、過去に囚われたまま時間が止まってしまった青年だ。そんな2人の人生が、“メンター”の存在によって再び交差していく。
初共演ながら、複雑な距離感が必要な役どころに挑んだ2人。互いの印象について聞かれると、末澤は「初対面の時から気さくに話しかけてくれたので、距離が近くなれそうだなと思っていました」と回想。
磯村も「お互い最初は読み合っていましたね。似ている空気は感じていたけど、どこまで深く掘っていけるのか探っていた」と振り返った。
さらに磯村は、「絶対にふざけるキャラだと思った」と笑いながら明かし、末澤も「撮影が進むにつれて、かなりふざけていましたね。2人のシーンは特に。いろんな話ができました」とコメント。現場で築かれた自然な距離感が、“幼なじみ”という関係性にも大きく影響したという。
そんな2人に大きな影響を与える“メンター”埜本（のもと）役を演じるのが、綾野剛だ。
火災によって妻子を失い、自身も全身に火傷を負った被害者でありながら、15年後に“優しすぎる存在”として現れるという謎めいたキャラクター。約3時間をかけた特殊メイクも話題を集めている。
綾野と初共演だった末澤は、「緊張していたら、『緊張しなくていいからね！』と声をかけてくれました」と振り返り、「撮影の合間には筋トレの仕方まで教えてもらいました。監督がOKを出しても『別パターンもやりたい』と挑戦されていて、本当にストイック。すごく勉強になりました」と刺激を受けたことを明かした。
一方、これまで5作品で綾野と共演してきた磯村は、「僕は兄貴と呼んでいるんですが、久々の共演で“メンター”って！と思いました」と笑顔。「普段から役者界のメンター的存在なので、まったく違和感がなかったです」と信頼を語った。
また、静岡ロケについてもトークは盛り上がり、磯村は「沼津、静岡で、自分の知っている街を綾野さん、末澤さんと3人で歩いている時、“そんなことある？”と思いました」としみじみ。「自分の思い出の場所で撮影できて、本当にうれしかったです」と語った。
末澤も、「富士山がめちゃくちゃ近くて驚きました！ ぼーっと見ていたら、『そんな珍しい？』って言われたんですけど（笑）、僕は感動しました」と静岡での思い出を披露。磯村が「静岡県民は富士山で驚かないんですよね」と返すと、地元客から大きな共感の拍手が起こった。
最後に末澤は、「自分が吉田恵輔監督の作品に参加できるなんて、うれしさと緊張がありました」と語り、「不思議な映画に仕上がっていると思うので、ぜひ興味を持ってほしいです」とアピール。
磯村も、「この静岡の地で、とんでもないエンターテインメント作品が生まれたと思っています」と自信を見せ、「“静岡で撮られた映画は？”と聞かれたら、『mentor』と真っ先に言えるような作品になったと思います」と力強く語っていた。
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同映画祭は、俳優の磯村勇斗が「映画を身近に感じてほしい」という思いと郷土愛を原点に企画・プロデュース。“旅する映画祭”をテーマに、今後は静岡県内各地を巡回しながら毎年開催していく。
この日は、磯村と末澤がW主演を務める映画『mentor』のスペシャルトークステージを実施。映画ファンや地元・静岡の観客で埋め尽くされた会場に、磯村が登壇すると、「自分の地元の沼津市でもたくさん撮影が行われました。皆さんも知っている場所があると思います！」と呼びかけた。
磯村に迎えられた末澤は、「出るまでめっちゃ緊張しました！ 映画祭初日の最後が僕でいいんですか？」と恐縮しながらも、観客へ笑顔で手を振った。
さらに、映画祭代表としてステージに立つ磯村を見て、「撮影でご一緒していた雰囲気とは違いますね。かっこいいな。髪型とか（笑）」とボケると、磯村が「もっとあるだろ！」と即ツッコミ。2人の軽快なやり取りに会場は笑いに包まれた。
本作で2人が演じるのは、少年時代の“ある事件”をきっかけに人生が大きく変わってしまった幼なじみ。
磯村演じる龍之介は、罪の意識に蓋をしながら“普通”に生きようとしている男。一方、末澤演じる拓海は、過去に囚われたまま時間が止まってしまった青年だ。そんな2人の人生が、“メンター”の存在によって再び交差していく。
初共演ながら、複雑な距離感が必要な役どころに挑んだ2人。互いの印象について聞かれると、末澤は「初対面の時から気さくに話しかけてくれたので、距離が近くなれそうだなと思っていました」と回想。
磯村も「お互い最初は読み合っていましたね。似ている空気は感じていたけど、どこまで深く掘っていけるのか探っていた」と振り返った。
さらに磯村は、「絶対にふざけるキャラだと思った」と笑いながら明かし、末澤も「撮影が進むにつれて、かなりふざけていましたね。2人のシーンは特に。いろんな話ができました」とコメント。現場で築かれた自然な距離感が、“幼なじみ”という関係性にも大きく影響したという。
そんな2人に大きな影響を与える“メンター”埜本（のもと）役を演じるのが、綾野剛だ。
火災によって妻子を失い、自身も全身に火傷を負った被害者でありながら、15年後に“優しすぎる存在”として現れるという謎めいたキャラクター。約3時間をかけた特殊メイクも話題を集めている。
綾野と初共演だった末澤は、「緊張していたら、『緊張しなくていいからね！』と声をかけてくれました」と振り返り、「撮影の合間には筋トレの仕方まで教えてもらいました。監督がOKを出しても『別パターンもやりたい』と挑戦されていて、本当にストイック。すごく勉強になりました」と刺激を受けたことを明かした。
一方、これまで5作品で綾野と共演してきた磯村は、「僕は兄貴と呼んでいるんですが、久々の共演で“メンター”って！と思いました」と笑顔。「普段から役者界のメンター的存在なので、まったく違和感がなかったです」と信頼を語った。
また、静岡ロケについてもトークは盛り上がり、磯村は「沼津、静岡で、自分の知っている街を綾野さん、末澤さんと3人で歩いている時、“そんなことある？”と思いました」としみじみ。「自分の思い出の場所で撮影できて、本当にうれしかったです」と語った。
末澤も、「富士山がめちゃくちゃ近くて驚きました！ ぼーっと見ていたら、『そんな珍しい？』って言われたんですけど（笑）、僕は感動しました」と静岡での思い出を披露。磯村が「静岡県民は富士山で驚かないんですよね」と返すと、地元客から大きな共感の拍手が起こった。
最後に末澤は、「自分が吉田恵輔監督の作品に参加できるなんて、うれしさと緊張がありました」と語り、「不思議な映画に仕上がっていると思うので、ぜひ興味を持ってほしいです」とアピール。
磯村も、「この静岡の地で、とんでもないエンターテインメント作品が生まれたと思っています」と自信を見せ、「“静岡で撮られた映画は？”と聞かれたら、『mentor』と真っ先に言えるような作品になったと思います」と力強く語っていた。