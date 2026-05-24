大人気ドラマ「ザ・ボーイズ」がフィナーレを迎え、今後のユニバース展開に注目が集まるなか、クリエイターのエリック・クリプキが現在の構想を語っている。

「ザ・ボーイズ」を中心とする“ヴォート・シネマティック・ユニバース（VCU）”で、クリプキがとりわけ掘り下げたいと考えているのは、スピンオフ「ジェン・ブイ」のキャラクターたちだ。「ジェン・ブイ」はシーズン2で打ち切りとなり、そのストーリーは今後何らかの形で描かれることがいた。

クリプキは「今はまだ、本当に気に入るアイデアがあるかどうかを見極める、まさに初期段階」だと米にコメント。「ザ・ボーイズ」フィナーレ後の世界は、「あちこちに核兵器が散らばっているような」状態だという。

「スタン・エドガーがスーパーヒーローたちとの関係を事実上否定したことで、これまでずっと甘やかされ、守られてきた人々が、突然野に放たれたような状態になっています。そのなかで、誰がジェシカ・ジョーンズを目指し、誰がスーパーヴィランになっていくのか？ そこから生まれる展開はすごく興味深いし、ぜひ見てみたいです。」

当初の構想では、そうした混乱のさなかで、「『ジェン・ブイ』の若者たちを渦中に据えるつもりだった」というクリプキ。「まだ実現の可能性はあるはずですし、検討中のストーリーに登場させられるキャラクターがいるかもしれません」と述べた。

もともと構想していた「ジェン・ブイ」シーズン3は、「社会に出た若者のメタファーのようなもの」だったという。「社会に出たものの、もはやインフラも仕事もない状態。どうやって自分の未来を築くのか、そして、あえてヴィランの道を選ぶスーパーヒーローたちとどう向き合うのか？」と説明している。

VCU作品として次に控えているのは、前日譚「ヴォート・ライジング（原題：Vought Rising）」だ。ソルジャー・ボーイやクララ・ヴォート／ストーム・フロントの過去を描く内容とされ、「ザ・ボーイズ」シーズン5ではその布石とみられる描写も散りばめられていた。

クリプキは「最終回そのものが『ヴォート・ライジング』の布石だとは思わない」としつつ、「ソルジャー・ボーイに関する描写、ボムサイトの登場、初期のスーパーヒーローたちへの言及あたりが、我々が取り組んでいることの唯一の布石になります」とコメント。「曖昧な予告になりますが、『ヴォート・ライジング』にはいくつかサプライズや仕掛けを用意していますよ」と付け加えた。

「ザ・ボーイズ」の続編にも期待したいところだが、同作のキャラクターについては「描き切ったと思う」という。ただし、「カメオ出演させたり、再登場させたりする方法を見つける」余地は残されているという。

なおVCUでは、メキシコ版スピンオフ「The Boys：Mexico（原題）」の企画も進行中。前日譚「ヴォート・ライジング」は2027年前半のリリースを目指している。

「ザ・ボーイズ」シーズン5はPrime Videoで配信中。

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