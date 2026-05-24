

香川ファイブアローズ

バスケットボールB3の香川ファイブアローズは、2026年6月30日付で4人の選手との契約が満了すると発表しました。

契約満了となるのは高橋耕陽選手(31)、根來新之助選手(38)、高橋育実選手(27)、ニューベリーリチャード選手(25)です。

高橋耕陽選手は、北海道出身のスモールフォワード。2025ー2026シーズンの1年間、香川ファイブアローズに在籍していました。

根來新之助選手は、大阪府出身のスモールフォワード。2024ー2025シーズンから香川ファイブアローズに合流し、2年間在籍していました。また、2025ー2026シーズンにはキャプテンとしてチームに貢献しました。

高橋育実選手は、大阪府出身のシューティングガード。2024ー2025シーズンから香川ファイブアローズに合流し、2年間在籍していました。

ニューベリーリチャード選手は、沖縄県出身のポイントガード。2023－2024シーズンのプロ1年目から3年間、香川ファイブアローズで活動してきました。

4人の選手は5月25日付でB.LEAGUEが公示する自由交渉選手リストに掲載されます。