◆陸上 関東学生対校選手権 最終日（２４日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

男子２部５０００メートル決勝が行われ、東京国際大のリチャード・エティーリ（４年）が１３分２４秒７６の大会新記録で優勝した。５０００メートル（１３分００秒１７）、１万メートル（２７分０６秒８８）、ハーフマラソン（５９分３２秒）の３種目で日本学生記録を持つエティーリが地力を見せつけた。同じく東京国際大のアモス・ベット（４年）が１３分２８秒３３で２位、創価大のスティーブン・ムチーニ（４年）が１３分２８秒４５で３位に続いた。

国学院大の野中恒亨（４年）が１３分３０秒１０で日本人トップの４位だった。「優勝を狙っていたので満足度は６５％です」と冷静に話した。国学院大のエース兼主将として、今季の最大の目標は箱根駅伝で悲願の初優勝。「箱根駅伝では死ぬ気で走ります」と早くも半年後の大一番を見据えて強い気持ちを明かした。

日本人２番手の全体５位は創価大の小池莉希（４年）で１３分３１秒６３。「４０００メートルまで自分のやりたいレースに持ち込めた。野中に勝てなかったことは悔しい。日本選手権（６月１２〜１４日）では入賞が目標です」と明るい表情で話した。

日本人３番手の全体６位は青学大の小河原陽琉（３年）で１３分３１秒９９。初めて日本選手権の参加標準記録１３分３６秒００を突破した小河原はゴール後、力強くガッツポーズ。「上半期の一番の目標でした」と充実した表情で話した。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。

関東の学生長距離ランナーにとって、関東インカレは箱根駅伝に次ぐビッグイベント。男子の１部と２部は短距離、フィールド種目を含めた総合力で決まるため、今年１月の箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾った青学大、同２位の国学院大、同６位の駒大など駅伝をメインに強化している大学は２部に属する。そのため、長距離種目においては１部と２部は実力差はない。