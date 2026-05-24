鈴木秀脩、『ゴジュウジャーFLT』終え心境「だいぶ濃かったな」 切り替えて次へ
俳優の鈴木秀脩が24日、東京・SHIBUYA TSUTAYAで1st写真集『旅』（ワニブックス）の発売記念イベントを開催した。
【写真】1st写真集『旅』（ワニブックス）鈴木秀脩お気に入りカット
2月まで放送されたスーパー戦隊シリーズ50周年作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に百夜陸王／ゴジュウレオン役で出演し、人気を集めた。ファイナルライブツアーも終え、いよいよひと区切りとなった。「1年半、だいぶ濃かったなと思います」としみじみ。それでも「終わってみて喪失感は、さほどないと言いますか。終わった後を想定、イメージしていたところもあったので。そこは予想外ではない。今の環境に感謝していますし、スーパー戦隊は一生、自分の軸になっていくと思います。また新たな一歩として、切り替えていることができているんじゃないかなと思います。今まで学んだこと、思い出を閉まって、引きずり過ぎずに新しい鈴木秀脩として切り替えてやっていこうという気持ちです」と先を見ていた。
ロケ地に選んだのは生まれ育った故郷の神奈川県横須賀市と念願の初上陸となった北海道。22歳らしいあどけない表情からドキッとするセクシーなカットまで初写真集らしい多彩なカットが収められている。また、写真集の重版も決定し、7月25日に重版記念イベントを開催することも発表された。
写真集の感想を問われると「一言目は『ついに完成したか』と。作る段階からテーマだったり、衣装やロケ地などを皆さんとお話しながら決めた。レイアウトもかなり長い時間をかけて決めた。だいぶ思い入れもありますし、長い時間を掛けたからこそ、本になったうれしさがありました」と笑顔を見せた。タイトルはシンプルな『旅』に。「カッコいい横文字も考えたんですけど、最終的にはシンプルな一言の『旅』にしました。テーマも旅。つい先日、ヒーロー活動を一旦終えました。ここから新しいスタート。いろんな新しいことをやっていく上で『旅』が重なるんじゃないかと思って」と説明した。写真集の点数については「100万点！長い時間を掛けた。皆さんにお届けするのに自分の評価が高くないと自信を持って出せない。かなりこだわり抜いた1冊なので、これぐらいの点数をあげていいんじゃないかと」と自信を見せていた。
【写真】1st写真集『旅』（ワニブックス）鈴木秀脩お気に入りカット
2月まで放送されたスーパー戦隊シリーズ50周年作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に百夜陸王／ゴジュウレオン役で出演し、人気を集めた。ファイナルライブツアーも終え、いよいよひと区切りとなった。「1年半、だいぶ濃かったなと思います」としみじみ。それでも「終わってみて喪失感は、さほどないと言いますか。終わった後を想定、イメージしていたところもあったので。そこは予想外ではない。今の環境に感謝していますし、スーパー戦隊は一生、自分の軸になっていくと思います。また新たな一歩として、切り替えていることができているんじゃないかなと思います。今まで学んだこと、思い出を閉まって、引きずり過ぎずに新しい鈴木秀脩として切り替えてやっていこうという気持ちです」と先を見ていた。
写真集の感想を問われると「一言目は『ついに完成したか』と。作る段階からテーマだったり、衣装やロケ地などを皆さんとお話しながら決めた。レイアウトもかなり長い時間をかけて決めた。だいぶ思い入れもありますし、長い時間を掛けたからこそ、本になったうれしさがありました」と笑顔を見せた。タイトルはシンプルな『旅』に。「カッコいい横文字も考えたんですけど、最終的にはシンプルな一言の『旅』にしました。テーマも旅。つい先日、ヒーロー活動を一旦終えました。ここから新しいスタート。いろんな新しいことをやっていく上で『旅』が重なるんじゃないかと思って」と説明した。写真集の点数については「100万点！長い時間を掛けた。皆さんにお届けするのに自分の評価が高くないと自信を持って出せない。かなりこだわり抜いた1冊なので、これぐらいの点数をあげていいんじゃないかと」と自信を見せていた。