＜ロマンス詐欺！？＞もし年下イケメンに言い寄られたら…みんななら受け入れる？断る？
異性との出会いはどこに転がっているかわからないもの。たとえ結婚していても、素敵な人から好意を持たれることがあるかもしれません。もしそうなったら、みなさんはどうしますか？ ママスタコミュニティにこんな質問が寄せられました。
『もし年下のイケメンに言い寄られたらどうする？ 私はアラサーおばちゃんだけれど、ご飯は食べに行ってもいいかなー。映画を観に行くのもあり。みんなだったらどうする？ アラサーの自分が女としてアリなのかなと妄想してみる。実際はないけれど』
嬉しい気持ちはある。でも……
『イケメンじゃなくても、年下に言い寄られたら嬉しいかも（笑）』
年下の若い男性、しかもイケメンから言い寄られたら、「嬉しい気持ちがある」というママ。母親になった自分も、まだまだ女性としてみてもらえるという喜びがあるのかもしれませんね。このママの場合には、仮にイケメンでなくても年下の男性なら嬉しいとのこと。たくさんの出会いのなかで自分を選んでくれたわけですから、そこに嬉しさがあるのかもしれません。
『普通にありえないから「やっだぁー、嬉しいー」と笑って流す』
嬉しい気持ちがある反面、それを真剣に受け止めることはしない様子のママ。笑って誤魔化すようにして、男性からのお誘いを上手にかわすことも考えるようですね。
年下イケメンのお誘いはお断り！なぜ？
年齢の壁が……
『こんなおばちゃんに嬉しいわぁとは言うけれど、同年代の女の子とお付き合いしなさい、でお断りすると思うよ』
『無理。何を話せばいいかわからない』
年下のイケメン男性からお誘いがあったとしても、「その場で断る」との意見もあります。理由としては、年代が違うと共通の話題が少ないこと、会話が続かないことなどが挙げられていました。たとえば好きなアーティストが同じ、共通の趣味があるなど、話をしても盛り上がるならよいでしょうが、共通点が少ないと何を話していいのかわかりませんね。共通の話題が多く、盛り上がりやすいであろう同年代の子をおすすめするママもいました。
お金目当てなんじゃ！？
『裏があるんじゃないかと勘繰ってしまうから無理』
『お金を取られそうとしか思えない』
『詐欺を疑うかな』
年下のイケメンが言い寄ってくるのは、「お金目当てなのでは？」と勘繰ることもありますね。仮にお付き合いをしても、食事代や映画代も全部ママが負担することになるかもしれません。挙げ句の果てには、「困っているんだ」と言って、金銭的な支援をお願いされるかも……。詐欺の可能性を考えてしまうのが正直な気持ちのようですね。
そもそも恋愛が面倒で
『面倒くさいと言っちゃうかも。おばちゃんになると、もう恋愛とか、疲れることをしたくないのよ』
旦那さん以外の男性とお付き合いするとなれば、旦那さんにバレないように気をつける必要がありますよね。会うための時間を作ったり、都合をつけたりするのが面倒になることもあるそう。恋愛には気力や体力が求められることを考えると、そのパワーがないと思うこともあるようです。
旦那さんだけで十分！というか大変！
『旦那だけでも大変なのに、新たな男に自分の時間なんか割きたくない』
『旦那以外の異性に興味ないや。年下イケメンより、旦那や女友達とご飯を食べに行きたい』
年下のイケメンから言い寄られたとしても、ママたちは「断る」「相手にしない」という意見が多く見られました。新たな恋愛に胸がときめく人もいるでしょうが、面倒な気持ちが勝るようです。それに今の生活のなかに他の男性との時間を作り出すのは、なかなか大変なことでしょう。
また旦那さんにバレるリスクもあります。その後のいざこざを考えると、波風立てずに過ごしたいという結論になるのではないでしょうか。もちろん旦那さんが大切だからこそ、傷つけたくないという思いもありますよね。いくら年下のイケメンであっても、ママたちは冷静に状況を見極め、結果的に上手にかわしていくようです。
まず起こり得ない状況ですがたまにはこういう話も良いもの、かもしれません。