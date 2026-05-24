＜速報＞“プロゴルファー日本一決定戦”最終組がスタート 細野勇策がイーグル発進で単独首位
＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 最終日◇24日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞国内男子メジャーの最終ラウンドが進行している。トータル13アンダーで首位に並ぶ勝俣陵と細野勇策、トータル11アンダーにつけるソン・ヨンハン（韓国）の最終組が、午前9時55分にティオフした。
【写真】こんな急斜面から…これぞプロの技
1番パー5。細野とヨンハンがイーグルを奪い、勝俣もバーディで滑り出した。細野がトータル15アンダー・単独首位に浮上。勝俣がトータル14アンダー・2位、ヨンハンがトータル13アンダー・3位につけている。トータル12アンダー・4位タイに木下稜介、古川龍之介が続いている。日本タイトル4冠かかる蝉川泰果はダブルボギー発進で、トータル8アンダー・12位タイとしている。昨年覇者の清水大成は前半12番でバーディを先行。トータル1オーバー・52位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
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