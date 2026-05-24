人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が23日夜、自身のインスタグラムを更新。黒レザーのミニスカ・コスチューム姿を披露し優勝報告した。

「SUPER FORMULA Rd.4はサッシャ選手14位→1位 坪井選手22位→3位 36号車と37号車ともに表彰台でした」と、VANTELIN TEAM TOM’Sチームの成績を報告。

黒レザーのミニスカ・コスチューム姿のソロショット、阿比留あんな、早麻おととの3ショットなどをアップし「チームの思い切った作戦が最後までほんっとにハラハラしたけど、予選順位からは全く想像できなかった最高の結果に！！チームランキングも一気にトップ 感動したぁぁあ」と、ドライタイヤでのステイアウトを成功させたチームの快勝に歓喜。

そして「明日はすぐにRd.5なので引き続きVANTELIN TEAM TOM'Sの応援をよろしくお願いします」と呼び掛けた。

この投稿にフォロワーらからは「女神様」「勝利の女神、かっこいいレースクイーンのカコちゃんの応援があれば、勝利間違い無し」「SFも勝利の女神」「黒のコスチュームにニーハイスタイルは最高」「めっちゃ綺麗」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。