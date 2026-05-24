男子テニス界で数々の金字塔を打ち立て、世界ランク４位まで駆け上がった松江市出身のプロテニスプレーヤー、錦織圭選手（３６）が、今季限りでの現役引退を表明した。

「ついに、この日が来てしまいました」。５歳から渡米する１３歳まで通った松江市の「グリーンテニススクール」ヘッドコーチの細木秀樹さん（５１）は、感慨深げに語った。

スクールのレッスンで目の当たりにした才能は、「衝撃だった」という。「動きに一切のブレがなく、まるで素振りをしているかのように無駄のないスイングでボールを打ち返していた。前世でテニスをやっていたのでは」。そう思わないと説明がつかないほどのセンスを感じた。

実戦の中で身につける対応力にも、目を見張った。ある試合でのことだ。細木さんが放ったバックハンドのクロスに錦織選手は差し込まれ、弱いボールしか返せなかった。細木さんはそのリターンを難なく返し、ポイントを奪った。

ところが、次の試合では違った。錦織選手は細木さんが強打できないよう、球足が短く、低い軌道の打ちにくいボールを返してきたという。「元々、テニスの技術はある。あとはそれを試合の中でどう使い、失点パターンを回避するのか。自分で考え、いろんなパターンに対応してきた」

錦織選手の可能性を確信した細木さんは、スクールの元代表で２０１９年に他界した柏井正樹さん（享年５８歳）とともに、世界を目指せる選手に育てようと力を尽くした。

その才能が本格的に開花したのは、小学６年生の時だ。１２歳以下のジュニア選手の勲章とも言える主要な三つの全国大会を制し、「小学生三冠」に輝いた。その後、世界で通用するジュニア選手の育成を目的に創設された盛田正明テニス・ファンドの支援を受け、米国のアスリート養成学校「ＩＭＧアカデミー」に留学した。

１８歳でＡＴＰ（男子プロテニス協会）ツアー初優勝を飾ると、２０１４年には世界四大大会（グランドスラム）の一つ、全米オープン準優勝の快挙を達成。ツアー通算１２勝を挙げるとともに、１６年のリオデジャネイロ五輪では銅メダルを獲得した。

代名詞にもなった「エア・ケイ」。高い打点のボールをジャンプして強打する技術は、「基本があったからこそできた圭の個性」と、細木さんが幼少期から何度も見てきたショットだ。小学校の卒業文集に「世界チャンピオンになる」と書いた少年は不断の努力を重ね、テニスの魅力を国内外に広めた。

柏井さんと「世界」を合言葉に奮闘した当時を振り返り、「小学４年の頃から、ガチで１００試合以上はやりましたね」。細木さんはイタズラっぽく笑い、言葉を継いだ。「圭とこれだけ試合をやって、１敗もしていないのは世界で僕だけじゃないですか」。その表情は、感謝の思いにあふれていた。（門脇統悟）