女性アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏さん（29）が2026年5月20日、自身のインスタグラムを更新。白ミニスカのゴルフウェア姿を披露した。

「いいスコア出てご機嫌」

佐々木さんは、「いただいちゃったかわいいゴルフウェアでいいスコア出てご機嫌」といい、白いミニスカートを合わせたゴルフウェアで、笑顔をみせる姿や全身ショットを投稿した。

また、ハッシュタグをつけて「#ゴルフ女子」「#コルフ初心者」「#佐々木ゴルフ倶楽部」「#あーりんぐらむ」とコメントを添えている。

インスタグラムに投稿された2枚目の写真では、淡いグリーンと白を基調としたウェアと白いミニスカートを着用。白いサンバイザーに手を添えて、笑顔をみせていた。髪はポニーテールにまとめている。5枚目では、パターを両手で持ち微笑んでいた。6枚目では、全身ショットを披露し、笑顔をのぞかせていた。

この投稿には、「めっちゃキラキラしてるね！」「オッシャレ〜」「ウェア似合ってる」「可愛すぎて涙」「ご機嫌なあーりん最高！」「かわいいいーーー！！！」といったコメントが寄せられていた。