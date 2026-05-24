ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国山東省日照港、1〜4月の貨物取扱量6.5％増 中国山東省日照港、1〜4月の貨物取扱量6.5％増 中国山東省日照港、1〜4月の貨物取扱量6.5％増 2026年5月24日 10時56分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２２日、山東省日照港コンテナターミナルを出発する貨物船。（ドローンから、日照＝新華社配信／李信君） 【新華社日照5月24日】中国山東省日照港はこのほど、同港の1〜4月の貨物取扱量が前年同期比6.5％増だったと明らかにした。２２日、山東省日照港コンテナターミナルに停泊する貨物船。（ドローンから、日照＝新華社配信／唐克）２２日、山東省日照港コンテナターミナルに停泊する貨物船。（ドローンから、日照＝新華社記者／郭緒雷）２２日、山東省日照港コンテナターミナルに停泊する貨物船。（ドローンから、日照＝新華社配信／李信君）２２日、山東省日照港コンテナターミナルに停泊する貨物船。（ドローンから、日照＝新華社記者／郭緒雷）２２日、山東省日照港コンテナターミナルで、コンテナを積むため列を作るトレーラー。（ドローンから、日照＝新華社配信／張進剛）２２日、山東省日照港コンテナターミナルのヤードで、コンテナを移動させるコンテナクレーン。（ドローンから、日照＝新華社配信／張進剛）２２日、山東省日照港コンテナターミナルを出発する船。（ドローンから、日照＝新華社記者／郭緒雷） リンクをコピーする みんなの感想は？