ミュージカル『メリー・ポピンズ』出演者降板を発表「医師の診断のもと、出演の継続が困難」 スウィング役の高山裕生、
ミュージカル『メリー・ポピンズ』の公式Xが24日に更新され、スウィング役の高山裕生の降板が発表された。
【画像】ミュージカル『メリー・ポピンズ』出演者降板を発表
「ミュージカル『メリー・ポピンズ』出演者降板のお知らせ」と題した書面で「本公演に出演をしておりましたスウィングの高山裕生は、医師の診断のもと、出演の継続が困難と判断し、2026年『メリー・ポピンズ』の全日程をやむを得ず降板することとなりました」と報告。
その上で「尚、出演者変更に伴う払い戻しはいたしかねますので、ご了承くださいますよう、重ねてお願い申し上げます。出演者変更に伴い、お客様にご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」と伝えた。
大阪公演が5月21日から6月6日まで上演される。
【画像】ミュージカル『メリー・ポピンズ』出演者降板を発表
「ミュージカル『メリー・ポピンズ』出演者降板のお知らせ」と題した書面で「本公演に出演をしておりましたスウィングの高山裕生は、医師の診断のもと、出演の継続が困難と判断し、2026年『メリー・ポピンズ』の全日程をやむを得ず降板することとなりました」と報告。
その上で「尚、出演者変更に伴う払い戻しはいたしかねますので、ご了承くださいますよう、重ねてお願い申し上げます。出演者変更に伴い、お客様にご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」と伝えた。
大阪公演が5月21日から6月6日まで上演される。