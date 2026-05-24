女優佐々木希（38）が23日、TBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。番組MC加藤浩次と話題作で共演した話題で盛り上がった。

加藤が「最近は女優業に力を入れてますか」と尋ねた。佐々木は「はい。やらせてもらってます」と返した。加藤が「だからあれですよ。“室井さん”で…ねえ…共演は一切してませんけれども」と話した。2024年公開の映画「室井慎次 敗れざる者／生き続ける者」（柳葉敏郎主演）で佐々木と加藤は共演していた。

佐々木は「同じ作品の中で…」と話した。加藤は「秋田だからね、あれね設定がね」と佐々木の出身地が舞台であったことについて触れて「秋田で撮りました？」と聞いた。佐々木は「私は行ってなかったんです。私は東京で…」と説明。

ここで女将役の島崎和歌子が「なんでオーナー（加藤）が秋田行って、秋田出身の希さんが東京？」と疑問を投げ掛けた。佐々木は「私、（秋田に）行きたかったんですけど…行きたかったです」と行きたい思いを繰り返して秋田での出番がなかったことを悔やんだ。加藤は「そうだよね。行きたかったよね。で、柳葉さんが会を開いてくれて、イタリアン…柳葉さんの知り合いのイタリアンで、スタッフも一緒にご飯食べて…」と話した。佐々木は「楽しー」と撮影現場となった秋田での会食に参加できなかったことをうらやましがった。