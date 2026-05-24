【闘病】「まさか自分が」『直腸がん』ステージ3Cと終わらないオムツ生活

2025年、下痢と便秘を繰り返す症状から始まった不調。街のクリニックでは「痔（じ）」と診断されたものの、納得できず自ら大病院での検査を希望した小寺さんに突き付けられたのは、直腸がんステージ3C（直腸にできたがんが、リンパ節にも転移している状態）という現実でした。頭が真っ白になった診断の日から、ポート手術（抗がん剤投与のため、皮下に薬剤投与用の器具を埋め込む処置）、抗がん剤治療、放射線治療、そして手術へと続く長い闘病の道のり--。小寺さんが自覚症状の始まりから診断までの経緯、治療中の生活について語りました。

※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2025年11月取材。

体験者プロフィール：

小寺 規雄さん

1968年生まれ、沖縄県在住。診断時の職業は会社員。2025年に下痢と便秘を繰り返す症状が表れる。街のクリニックで「痔（じ）」と診断されるも改善せず、大病院で大腸カメラ検査を受けた結果、直腸がんステージ3Cと判明。現在は休職・時短勤務の上、抗がん剤治療と放射線治療を経て、手術支援ロボットを用いた直腸がん手術を控えている。

自ら動いて分かった本当の病気

編集部

最初に自覚した症状と、その時の受け止め方について教えてください。

小寺さん

しぶり腹（便意はあるのに排便できない、あるいは少量しか出ない状態）や、下痢と便秘を繰り返すといった症状が、半年ほど前から続いていました。ただ、当時はあまり深刻に捉えておらず、「そのうち治るだろう」と様子を見てしまっていたのが正直なところです。

編集部

何がきっかけで受診に至ったのでしょうか？

小寺さん

症状が改善しない上に体重まで減ってきたからですね。さすがにおかしいと思い、街のクリニックを受診しました。そこで胃カメラ検査を受けたものの、異常は見つかりませんでした。大腸側も調べてほしいと大腸カメラ検査を希望したにもかかわらず、症状と触診の結果から医師に「痔だから必要ない」と言われてしまいました。

編集部

そこで引き下がらないことにより、大きな病院での検査につながったわけですね。

小寺さん

はい、どうしても納得できなかったんです。「自分の体のことは自分が一番分かる」という感覚があり、何とかお願いして紹介状を書いてもらい、大きな病院で大腸カメラ検査を受けました。その結果、直腸がんステージ3Cと診断されたんです。

編集部

診断を下された瞬間の心境を教えてください。

小寺さん

頭が真っ白になりました。「まさか自分が」という気持ちが強く、現実を受け入れるまでに時間がかかりました。これからの治療や生活のことを考えると、不安でいっぱいで……。家族の顔が次々と浮かび、恐怖と責任感で押しつぶされそうになりました。まさに人生が一変する瞬間でしたね。

心の支えと前向きな気持ちの保ち方

編集部

診断後、医師からはどのような治療計画が示されましたか？

小寺さん

長い闘病期間が必要だと説明を受けました。具体的には、まずポート手術を行い、その後2週間置きに6回、約3カ月間の抗がん剤治療を実施。続いて1カ月間、毎平日（月～金）放射線治療を行いました。近く、ダビンチ（手術支援ロボットの一種。これを用いた内視鏡下手術を行う）による直腸がん手術を予定しています。術後は再び抗がん剤治療を行う計画です。

編集部

発症後、日常生活にはどのような変化がありましたか？

小寺さん

免疫が低下しているため、毎日うがい薬でうがいをしています。食事はおかゆなど消化に良いものを中心に選ぶようになりました。また、便のコントロールが難しく、毎日オムツを着用して過ごしています。働き方についても会社に現状を伝え、休職と時短勤務をお願いしています。

編集部

抗がん剤治療中の体調と副作用について教えてください。

小寺さん

現在は2週間置きに3種類の抗がん剤治療を受けています。副作用がやっと軽くなってきたころに次の治療が始まるため、吐き気や便秘、下痢などの症状が途切れずに続いている状態です。体調が整う前に次のサイクルに入る、その繰り返しです。

編集部

闘病を続ける中で、心の支えになっているものは何ですか？

小寺さん

何よりの支えは家族の存在です。特に妻の献身的なサポートには、本当に感謝しています。友人からの励ましの言葉も大きな力になりますし、日々の小さな楽しみや、回復後にやりたいことを思い描くことで前向きな気持ちを保っています。また、同じ病気を経験した人の体験談やSNSでの交流にも励まされています。「自分だけじゃない」と思えることで、孤独感が和らぎ、希望を持ち続けられるんです。

健康はお金では買えない

編集部

医療従事者に望むことはありますか？

小寺さん

治療そのものだけでなく、メンタル面のつらさも非常に大きいので、心のケアにも力を入れてくれるとありがたいですね。また、自分が納得できないまま治療を進めることに不安を感じるので、希望すれば検査を受けさせてもらえるなどの柔軟な対応をお願いしたいと思います。治療の説明も一方的ではなく、患者さんの理解度に合わせて丁寧に進めてもらえると、安心感がまったく違うと感じています。

編集部

もし、症状が出始めたころの自分に何か伝えられるとしたら、どんな言葉を掛けますか？

小寺さん

「『自分は大丈夫』と思い込まず、違和感を覚えたらすぐに行動しろ」ですね。大腸以外も含めた全がんは、今や2人に1人がなる病気です。体に少しでも不安があるなら、仕事よりも検査を優先すべきです。仕事は後から取り戻せますが、命は取り戻せません。「健康は後回しにしてはいけない」。この言葉を一番強く伝えたいですね。

編集部

最後に、読者へメッセージをお願いします。

小寺さん

少しでも体に違和感があれば、迷わず検査を受けてください。お金で健康は買えません。早めの行動が命を守ることにつながります。がんは決してひとごとではありません。早期発見・早期治療が何よりも大切です。この記事を読んだ皆さんには、自分の体の声に耳を傾け、後悔のない選択をしてほしいと心から願っています。

編集後記

がんは誰にでも起こり得る病気であり、早期発見・早期治療こそが命を守る鍵です。小寺さんの闘病記を通じて、ポート手術から抗がん剤治療、放射線治療、そして手術へと続く長い闘病の道のりにおいて、家族や友人の支え、同じ病気を経験した仲間との交流が、心を支える大きな力になることも改めて分かると思います。「自分は大丈夫」と思い込まず、体調の変化に敏感になり、違和感を覚えたら検査を受ける勇気を持ってください。

本稿には特定の医薬品、医療機器についての記述がありますが、情報提供のみを目的としたものであり、医療上の助言や販売促進などを目的とするものではありません。

なお、メディカルドックでは病気の認知拡大や定期検診の重要性を伝えるため、闘病者の方の声を募集しております。皆さまからのご応募お待ちしております。

記事監修医師：

中谷 渓（立川相互病院）

※先生は記事を監修した医師であり、闘病者の担当医ではありません。