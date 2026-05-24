インスタグラム更新

スピードスケート女子で五輪のメダルを10個獲得し、今季限りで引退した高木美帆さんが22日、32歳の誕生日を迎えた。同日、姉の菜那さんがインスタグラムを更新。姉妹2ショットの写真に反響が広がっている。

スケート靴を持った2人がカメラに視線を向けている。首からかけているのは、五輪で獲得してきた勲章だ。

菜那さんは2018年平昌の金2つと2022年北京の銀1つで計3個。美帆さんは金2、銀4、銅4と夏季を含めて日本女子最多10個のメダルを獲得している。

菜那さんがインスタグラムで「5月22日 美帆誕生日おめでとう！！ ずっと撮りたかったツーショット 私達の大切なスケートとメダルと一緒に。 スケートと共に生きていた日々と今はまた違うと思うけど 新しい道でも美帆らしく進んでいってね！！」として写真を公開。ファンの視線を集めた。

「高木家のメダルの数！ 美帆さん首大丈夫？ 日本の誇りです」

「菜那ちゃんも美帆ちゃんも凄いです お二人とも首痛いでしょ」

「いい写真すぎる。2人とも可愛い」

「ほんとお二人ともお綺麗で、メダルの数が多過ぎてビックリです」

「つくづく、凄い、最強の姉妹だと再認識」

菜那さんは美帆さんへ、「ちなみに誕生日プレゼントは…何欲しい？笑 （希望が叶うかは別）」ともつづっていた。



（THE ANSWER編集部）