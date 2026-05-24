高木菜那さんと美帆さん（右）【写真：スポーツ報知/アフロ】

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インスタグラム更新

　スピードスケート女子で五輪のメダルを10個獲得し、今季限りで引退した高木美帆さんが22日、32歳の誕生日を迎えた。同日、姉の菜那さんがインスタグラムを更新。姉妹2ショットの写真に反響が広がっている。

　スケート靴を持った2人がカメラに視線を向けている。首からかけているのは、五輪で獲得してきた勲章だ。

　菜那さんは2018年平昌の金2つと2022年北京の銀1つで計3個。美帆さんは金2、銀4、銅4と夏季を含めて日本女子最多10個のメダルを獲得している。

　菜那さんがインスタグラムで「5月22日　美帆誕生日おめでとう！！　ずっと撮りたかったツーショット　私達の大切なスケートとメダルと一緒に。　スケートと共に生きていた日々と今はまた違うと思うけど　新しい道でも美帆らしく進んでいってね！！」として写真を公開。ファンの視線を集めた。

「高木家のメダルの数！　美帆さん首大丈夫？　日本の誇りです」
「菜那ちゃんも美帆ちゃんも凄いです　お二人とも首痛いでしょ」
「いい写真すぎる。2人とも可愛い」
「ほんとお二人ともお綺麗で、メダルの数が多過ぎてビックリです」
「つくづく、凄い、最強の姉妹だと再認識」

　菜那さんは美帆さんへ、「ちなみに誕生日プレゼントは…何欲しい？笑　（希望が叶うかは別）」ともつづっていた。

（THE ANSWER編集部）