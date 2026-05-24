“その日の色”を決めて、行く先々でその色の写真を撮って楽しむ「カラーハンティング」。若い世代を中心に人気となっているワケとは？

【写真を見る】SNSで急増！歩いて撮る「カラーハンティング」とは？【THE TIME,】

海外発“新しいカタチ”の街歩き

健康志向の高まりや、物価高の影響から楽しむ人が増えている「街歩き」。

「1日で23657歩。電車の代わりに1〜2時間歩いたり」（大学生女性）

「SNSで“伊能忠敬界隈”みたいな感じで山手線を歩いて一周している人たちを見て、次遊ぶ時これにしようって」（20代女性）

中でも、“新しい形の街歩き”として話題になっているのがー

「SNSで“カラーハンティング”がおすすめで出てきて流行ってるから友達とやった」（30代女性）

「出かける時は目的の所に行って帰ってになるけど、“道中も楽しめる”」（女性）

【カラーハンティング】とは、街歩きをする時に事前に色を1つ決め、その色を見つけては写真に収め、最後に1枚の画像にまとめて楽しむというもの。

元々は海外で始まりSNSで火が付き、この半年ほどで徐々に投稿が増え人気が拡大しています。

やってみると“新しい発見”続々

その魅力をさぐるべく、THE TIME,マーケティング部・国本梨紗部員がカラーハンティングに初挑戦。教えてくれるのは、すでに10回以上行っている伊藤れおさん・まおさん夫婦です。

初心者の国本部員は、まおさんから「青とか赤がやりやすい」とのアドバイスをもらい、「青色」に。

れおさんは「ちょっと難しいなと思っている紫に挑戦」、まおさんは「前にやってみて面白かった黄色」と、それぞれの担当カラーが決まったところで原宿の街歩きスタートです。

すると開始1分で、まおさんが「紫」を発見。

▼国本部員：「え、紫ってレアなのでは？」

▼まおさん：「レアなのにありました！さすが原宿」

観光案内板に並ぶマークの1つが紫。れおさんが写真を撮る横で、今度は国本部員が見つけます。

▼国本部員：「ちょっと待ってください、これって青？」

▼まおさん：「青です、めっちゃ青！」

偶然通りかかったトラックの"青”をパシャリ。さらに見つけたのが、三角コーンを連結させる棒。白＆青のカラーです。

▼国本部員：「黒と黄色はよく見るけど、青は見たことない。カラーハンティングきっかけで新しい発見ができた」

▼れおさん：「普段見ないですもんね、この棒（笑）」

▼国本部員：「見ない、通り過ぎてます」

このように、普段気にすることがなかった物のカラーバリエーションの多さなど、“新しい発見”ができるのも人気の理由。

続いてれおさんが「かなり隠れ紫！」と見つけたのは、ビルの裏手に積まれた折りたたみコンテナ。1つだけ、紫色です。

国本部員も「あ！黄色い服の草間さん！誰かが忘れた草間彌生さん」と鉢植えに置かれていた草間さんの人形を発見。こちらも“隠れ黄色”です。

新発見＆偶然の出会いを1枚に

色を主人公にすることで、ちょっとした事でも“驚きと嬉しさ”がやってきます。

▼まおさん：「ちょっと待って、黄色と紫！ちょうど今日のためのお店」

▼れおさん：「すごい！」

▼国本部員：「アサイーか！」

黄色と紫が目立つ外観の『ラニカイジュース 表参道店』。休憩ついでに食べたアサイーボウルの写真も、黄色のまおさんはバナナを大きく、紫のれおさんはアサイーをメインにパシャリ。

▼国本部員：「カラーハンティングしているとメニューも決めやすいかも」

▼まおさん：「それはあるかも。結構意識的に選んじゃう。『黄色多いな』とか」

その後も街を歩きながら目に入った担当カラーを逃さず撮影すること約２時間。国本部員は107枚も撮っていました。

最後は、写真加工アプリやカラーハンティング専用アプリを使って撮影した写真の中から“9枚を厳選”。それぞれのサイズ、レイアウトなどに頭を悩ませながら組み合わせて“1枚の画像”を仕上げていきます。

「わ〜かわいい」「いい感じ〜」「青もスゴイ！」などなど、出来上がった画像で盛り上がる3人。

青担当の国本部員は、9枚の真ん中に、青文字で「AO」と書かれた写真。周りは、青い花や青い提灯などを配置しました。

国本部員：

「自分が見つけたものの、“自分だけの捉え方”が可視化されるから、オリジナル感が出て愛おしい」

紫担当のれおさんは、お気に入りの“隠れ紫コンテナ”の写真を真ん中に、「その上に思い出のアサイーを配置した」と嬉しそうです。

れおさん：

「この季節でしか咲いてない花とか、“一期一会”。その時その瞬間にしか出会えなかった色に出会えるのが魅力」

まおさん：

「“周りを見て歩くきっかけ”になったり、色々な新しい発見があってすごく楽しい。“第2の人生”みたいな」

いつでもどこでもスマホ1つで楽しめるカラーハンティングの人気が広がっています。

（THE TIME,2026年5月21日放送より）