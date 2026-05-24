猫が「テーブルの上」に乗りたがる5つの理由

1.高い場所から見渡したい

野生時代の猫は、外敵から身を守ったり獲物を探したりするために、木の上などの高い場所を拠点にしていました。その名残で、家の中でも視界が開ける高い場所を好みます。

テーブルの上は部屋全体を見渡すのにちょうど良い高さであり、そこにいるだけで猫は自分の縄張りが安全であると確認できるので、心が落ち着くのです。

特に多頭飼いをしている家庭では、他の猫よりも優位に立ちたいという心理から高い場所を占拠することもあります。

2.食べ物の匂いが気になる

テーブルは人間が食事をする場所であることを、猫は鋭い嗅覚でしっかり理解しています。たとえ食事が終わった後でも、わずかに残る食べ物の香りに誘われて「何か美味しいものはないかな」と探しに来てしまうのです。

一度でもテーブルの上で食べ物を手に入れた経験があると、猫はそこを「獲物が獲れる絶好の場所」だと学習します。

この記憶は非常に強いため、お腹が空いている時などは特に執着して登ろうとする傾向があります。

3.飼い主に注目してほしい

猫はとても賢い動物で、どうすれば飼い主が自分を見てくれるかを常に考えています。テーブルに登った時に飼い主が「こら！」と反応したり、抱き上げて下ろしてくれたりすることを、猫は「構ってもらえた」とポジティブに勘違いしてしまうことがあります。

猫にとっては、叱られることすらコミュニケーションのひとつになり得ます。退屈している時や甘えたい時に、わざと注目を集めるための手段としてテーブルを利用しているのです。

4.冬は暖かく、夏は涼しい

猫は温度変化に非常に敏感で、常に快適な場所を探して移動します。暖かい空気は部屋の上の方に溜まる性質があるため、冬場は床よりもテーブルの上の方が暖かく感じられます。

逆に夏場は、ひんやりとした木材や石材の天板が、体温を下げるためのクールスポットとして機能することもあります。

また、窓際にあるテーブルなら日向ぼっこに最適ですし、エアコンの風が直接当たる心地よい場所として選ばれているケースも少なくありません。

5.安全な通り道にしている

猫にとって床の上は、人間の足が動いていたり掃除機が通ったりする、意外と騒がしくて落ち着かない場所です。

そのため、部屋を移動する際のスムーズなルートとして、家具を足場にすることがあります。特にテーブルは面積が広く安定しているため、棚から棚へ移動するための便利な「中継地点」や「廊下」のような感覚で使われています。

床を通るよりも邪魔が入らず、安全に素早く移動できる効率的な道だと認識しているのです。

テーブルに乗るのを止めさせたほうがいい理由

愛らしい猫がテーブルでくつろぐ姿は微笑ましいものですが、放っておくと大きなトラブルにつながる恐れがあります。まず心配なのは安全面です。

テーブルの上には、猫が食べてはいけない人間の食べ物や、割れやすいコップ、熱いスープなど、危険なものがたくさんあります。

また、猫の足の裏にはトイレの砂や外の汚れがついていることもあり、食卓の衛生管理を考えると好ましくありません。

さらに、飛び降りた際に滑って関節を痛めるなど、猫自身の怪我を防ぐためにも、早い段階で「ここは乗ってはいけない場所だ」と教えてあげることが、愛猫の健康を守ることに直結します。

困ったときの対処法とトレーニング

代わりの「高い場所」を作る

テーブルに登るのをやめさせる最も効果的な方法は、テーブルよりも魅力的な「専用の居場所」を用意してあげることです。

猫が高い場所にいたいという本能を無視することはできません。そこで、キャットタワーや登っても良い専用の棚をテーブルの近くに設置してみましょう。

そこから部屋が見渡せるようになれば、猫は自然と満足してテーブルに登る必要を感じなくなります。新しい場所でくつろいでいる時はしっかり褒めて、そこが一番安心できる場所だと覚えさせましょう。

テーブルの上を「つまらない場所」にする

猫は「得をしない場所」には興味を持ちません。まずはテーブルの上に食べ物や気になる小物を一切置かない「出しっぱなしゼロ」を徹底しましょう。

また、登った瞬間に少し不快なことが起きる仕組みを作るのも手です。例えば、猫が嫌がるアルミホイルを端に敷いておくと、足の裏の感触を嫌がって登らなくなります。

ポイントは、飼い主が意地悪をしていると思われないよう、猫が「勝手に嫌なことが起きた」と感じるように自然な形で行うことです。

乗った瞬間に床へ下ろす

もし猫がテーブルに登ってしまったら、名前を呼んだり大声で騒いだりせず、無言ですぐに抱き上げて床へ下ろしてください。

ここで声をかけてしまうと、猫は「遊んでもらえた」と勘違いしてしまいます。何度登っても、機械のように淡々と下ろし続けることが重要です。

「登っても何も楽しいことは起きないし、すぐに下ろされるから意味がない」と学習させるのです。一貫した態度を家族全員で徹底することが、トレーニングを成功させる鍵となります。

登らなかったら褒める

トレーニングにおいて「ダメ」を教えることと同じくらい大切なのが、正しい行動をした時に報酬を与えることです。

テーブルの近くにいても登らずに床で落ち着いている時や、用意したキャットタワーに移動した時を見逃さず、優しく声をかけたりおやつをあげたりして全力で褒めてください。

猫は「テーブルに登らなければ良いことが起きる」と理解すると、自発的にルールを守るようになります。叱るよりも褒める回数を増やすことが、信頼関係を築くコツです。

まとめ

猫がテーブルに登るのは、本能や飼い主への関心が理由です。

無理に叱りつけるのではなく、キャットタワーなどの代わりの場所を用意し、ルールを守れたらしっかり褒めてあげてください。

飼い主が根気よく環境を整えることで、猫も安心して過ごせるようになります。お互いが快適に暮らせるルールを、今日から少しずつつくっていきましょうね。