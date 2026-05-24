沢尻エリカ、20年前は「作り込むのがすごい好きだった」“自然体”への成長を告白
女優の沢尻エリカが23日、都内で行われた自身の写真集『DAY OFF』刊行記念イベントに出席。前作からの約20年での自身の成長を語った。
【写真】真っ赤なドレスで登場した沢尻エリカの全身ショット
本著は2007年発売の『ERICA』から約20年ぶりとなる写真集。沢尻が“今”の自分をまるごと映し出し、彼女の“生き方”のすべてが記録されている渾身の一冊。衣装はすべて本人の私物で、それに合わせた撮影場所も自らセレクト。飾らない素顔と自然体の魅力が詰まっている。
お気に入りは水中で撮影されたショットだという沢尻。「個人的にスキンダイブをここ3年ぐらいずっとやっていて、海の中というのが一番、自分が無になれる瞬間」と語ると、「体調が良ければ1分弱とか、だいたい今だと10メートルぐらいは素潜りで潜れます」とスキンダイビング（素潜り）の実力を明かした。
また、本作ではスッピンも披露。肌ケアについて聞かれると「全然若い時とかは気にしなかった」とした上で、「ちゃんとケアしなきゃダメだなというのは、だんだん年とともに感じるようになってきた」と打ち明け、「毎日のちょっとした保湿だったりとか、そういうのはかなり気をつけるようになった」と語った。
約20年を経て、成長したところを尋ねられると「20年前はすごく、作り込むのがすごい好きだったんです。私はこうだ、こうだ、みたいな」と述懐。そして「今は自然体の飾らなくてもいい自分でいられるところをようやく見つけられた」と口にした。
4月8日に40歳の誕生日を迎えたことに関しては「40ってすごく大きな区切りの年」としながらも、「正直、心境的に何か大きな変化があったかと言われたら特にはない」とコメント。さらに「ただ、40代って、これからすごい楽しみだなというのはあって」と続けると、「仕事もプライベートも楽しんでいきたいなと思っています」と微笑んだ。
「40代で挑戦してみたいことは？」という質問には「まだまだ挑戦できていないことがいっぱいある」とし、「舞台だったり、ミュージカルだったり、いろんなことをやってみたいなとは思っています」と回答。終わりに、カメラマンの渕本健太郎氏が、誕生日と写真集発売を祝福する花束をサプライズプレゼントした際には、沢尻は「ありがとう、素敵！」と笑顔で花束を受け取っていた。
沢尻エリカ『DAY OFF』は、幻冬舎より5月23日発売。価格は3960円（税込）。
【写真】真っ赤なドレスで登場した沢尻エリカの全身ショット
本著は2007年発売の『ERICA』から約20年ぶりとなる写真集。沢尻が“今”の自分をまるごと映し出し、彼女の“生き方”のすべてが記録されている渾身の一冊。衣装はすべて本人の私物で、それに合わせた撮影場所も自らセレクト。飾らない素顔と自然体の魅力が詰まっている。
また、本作ではスッピンも披露。肌ケアについて聞かれると「全然若い時とかは気にしなかった」とした上で、「ちゃんとケアしなきゃダメだなというのは、だんだん年とともに感じるようになってきた」と打ち明け、「毎日のちょっとした保湿だったりとか、そういうのはかなり気をつけるようになった」と語った。
約20年を経て、成長したところを尋ねられると「20年前はすごく、作り込むのがすごい好きだったんです。私はこうだ、こうだ、みたいな」と述懐。そして「今は自然体の飾らなくてもいい自分でいられるところをようやく見つけられた」と口にした。
4月8日に40歳の誕生日を迎えたことに関しては「40ってすごく大きな区切りの年」としながらも、「正直、心境的に何か大きな変化があったかと言われたら特にはない」とコメント。さらに「ただ、40代って、これからすごい楽しみだなというのはあって」と続けると、「仕事もプライベートも楽しんでいきたいなと思っています」と微笑んだ。
「40代で挑戦してみたいことは？」という質問には「まだまだ挑戦できていないことがいっぱいある」とし、「舞台だったり、ミュージカルだったり、いろんなことをやってみたいなとは思っています」と回答。終わりに、カメラマンの渕本健太郎氏が、誕生日と写真集発売を祝福する花束をサプライズプレゼントした際には、沢尻は「ありがとう、素敵！」と笑顔で花束を受け取っていた。
沢尻エリカ『DAY OFF』は、幻冬舎より5月23日発売。価格は3960円（税込）。