タレントの山田邦子が23日に自身のアメブロを更新。鳥取県を訪れたことを報告し、グルメを満喫するとともにかつての貴重ショットを公開した。

【映像】「すこしやつれたみたい」入院中の山田邦子

「鳥取行って来ました」というタイトルでブログを更新した山田は、砂丘をイメージしたという「砂かけそば」を食べたことを明かし、写真を公開。「美味しかった、もう1回食べたいからまた行こう」と、すっかり魅了された様子をつづった。

続けて、鳥取の「大栄スイカ」を紹介。「夏まで待てない！もう食べちゃう。うまーい」と、現地で堪能したことを報告した。

このスイカには強い思い入れがあるようで、山田は「昔、フジテレビでやっていた『やまだかつてないテレビ』の時、スタジオにたくさん送ってくださって所さんと食べたあのスイカは、ほとんどが鳥取県の大栄スイカだったのです」と告白。「若い頃の私や所さんです」といい、大栄スイカを前にした自身と所ジョージが写った当時の貴重な写真を公開した。

この投稿に読者からは「砂かけ蕎麦、食べたい」「素晴らしいお写真」「邦子さんも所さんも若いっ!!」などのコメントが寄せられている。