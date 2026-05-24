元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が23日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。

TBSの入社同期、江藤愛アナウンサー（40）について言及した。

映画パーソナリティーのコトブキツカサと友達の定義について激論。コトブキから同期について聞かれ、田中は「ここは特別」と返答。「同期アナウンサーの江藤愛ちゃんは友達とかでもなく、戦友っていうか。愛ちゃんともちょくちょくLINEするんですけど『私たちの関係は私たちにしか分からないよね』って彼女も言うんですよ。それぐら、唯一無二の存在なんで」と語った。

江藤アナは青学大の同級生で、同じ英米文学科だという。コトブキから「今、LINEで『私たちって友達だよね？』と打ったら何て来ると思う？」と聞かれ、田中は「みな実ちゃんは友達以上の存在だよってくると思う」と自信を見せた。ただ2人での食事は「1、2回かな」と明かし「今年中に連絡します」と宣言した。

番組公式Xには田中とコトブキツカサのツーショット写真が公開されている。