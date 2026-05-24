ワンコをトリミングサロンに預けて、3時間後に迎えに行ったら…？飼い主さんと再会した時の愛おしすぎる反応が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万6000回再生を突破しています。

【動画：トリミングサロンに3時間預けた犬をお迎えへ→ドアを開けた瞬間に…『数年ぶりの再会』のような光景】

ワンコをトリミングサロンに預けたら…

YouTubeチャンネル「jiji&toto」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザーの「トト」ちゃんがトリミングサロンに行った日の様子です。

飼い主さんがトトちゃんを預けて帰ろうとしたら、トトちゃんは「置いて行かないで～」とばかりに切ない声で鳴いて、目の前の柵を引っ掻いたそう。その寂しそうな姿に後ろ髪を引かれながらも、飼い主さんは一度帰宅。そして3時間後にお迎えに来たら…？

再会時の愛おしすぎる反応

ドアを開ける前から飼い主さんが来たことに気づいて、柵の前で待機していたトトちゃん。飼い主さんのお顔を見た瞬間に「きゅーん！きゅーん！」と歓喜の声を上げ、ジタバタ足踏みしたり柵に飛びついたりして大騒ぎし始めたとか。

そしてトトちゃんを柵の外に出してあげたら、「寂しかったよーっ」と訴えるように飼い主さんに飛びついてきたそう。まるで数日ぶりに再会したかのように大喜びする姿が、たまらなく愛おしいです。またどれほど飼い主さんのことが大好きなのかが伝わってきて、心がほっこりしますね。

同居犬をお迎えに行った時の様子

ちなみに同居犬の「ジジ」ちゃんをトリミングサロンにお迎えに行った時は、どんな様子だったのかというと…？なんとジジちゃんはトリマーさんとおもちゃで遊ぶのに夢中で、なかなか飼い主さんに気づいてくれなかったとか。

しかしドアを閉める音で気づくと、すぐに駆け寄ってきて大はしゃぎ！ぴょんぴょん飛び跳ねたり鳴いたりして、トトちゃんに負けないくらい喜んでいたそうですよ。それぞれの可愛い反応は、たくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

この投稿には「可愛い」「嬉しくなる程の過剰な反応！」「トトの声はちょっとだけ怒ってるように聞こえる」「ママさんの事が大好きなんだね」といったコメントが寄せられています。

トトちゃん＆ジジちゃんの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「jiji&toto」をチェックしてください。娘さんたちとの仲睦まじい様子にも、とてもほっこりしますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「jiji&toto」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。