大はしゃぎでお友だちと遊ぶ生後6ヶ月の柴犬さん。少し離れた場所では先輩犬が…愛犬たちの『年代別』の魅力や可愛さが詰まった光景が話題になっているのです。

思わず笑顔になる微笑ましい光景は記事執筆時点で20万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：全力で遊ぶ2匹の犬→ふと後ろの方を見ると、5歳の先輩犬が…『貫禄がありすぎる光景』】

全力で遊ぶ2匹の子犬→離れた場所で先輩犬が…

Xアカウント『@kuu_tee_shiba』に投稿されたのは、柴犬「ゆうらい」くんのお姿。この日、ゆうらいくんは飼い主さんと出かけた先で大好きなお友だちと会うことができたのだそう。

「うめ」ちゃんと、ぴょこぴょこ飛び跳ねながらワンプロを楽しんでいたというゆうらいくん。

『年代別の可愛さが詰まった光景』に反響

日頃から仲良く遊んでいることもあり、信頼関係のあるワンプロは、まさに『夢中』で遊んでいると表現するにふさわしいものだったそう。

生後6ヶ月のゆうらいくんと、1歳のうめちゃん。まだまだわんぱく盛りで育ち盛りのおふたりはとにかく大はしゃぎでじゃれ合っていたのだといいます。

何気なくそのお姿を撮影した写真を振り返ってみると、そんなおふたりの向こう側に先輩犬「なごみ」ちゃんのお姿が…。

なごみちゃんは、ゆうらいくんの先代柴犬である「ティー」くんのお友だちであり、ゆうらいくん自身にとっても初めて遊んでもらった相手でもあるお姉ちゃん的存在。

大はしゃぎするパピー組のことを少し離れた場所から、温かい目で見守るなごみちゃんのお姿が捉えられていたのだそう。

パピー期ならではの無邪気さと、落ち着きが出始めてきた年齢だからこその余裕ある振る舞い、年代別の魅力がたくさん詰まったその光景は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「やんちゃ期と大人の貫禄を味わえるお写真」「最高の瞬間ですね」「わたしにもあんな頃あったな～って感じ」などのコメントが寄せられています。

わんぱく盛りの柴犬の男の子

2025年9月15日生まれのゆうらいくんは、先代ティーくんが残してくれた素敵なお友だちの輪のなかで、日々たくさんのことを学びながらすくすくと成長している天真爛漫な男の子。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすゆうらいくんのお姿は日々多くのユーザーに柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kuu_tee_shiba」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。