SLEEPERSのビーチサンダル新作登場♡透明ストラップで夏映え足元に

ノルウェー発のビーチサンダルブランド「SLEEPERS」から、夏気分を盛り上げてくれる新作“Transparent”シリーズが登場♡クリアストラップとスクエアトゥを組み合わせた抜け感たっぷりのデザインは、ビーチはもちろんタウンユースにもぴったりです。ふわふわとした履き心地と洗練されたシルエットで、今年の夏コーデを軽やかにアップデートしてくれそう♪

透明ストラップが夏らしい新作

SLEEPERSから2026SSの新作として登場するのは、クリアストラップが印象的な「Transparent」シリーズ。

ラインナップは、フラットタイプの「Tapered Transparent」と、厚底タイプの「Platform Transparent」の2型です。「Tapered Transparent」は7,700円（税込）で4色展開。

「Platform Transparent」は8,800円（税込）で5色展開となっています。クリア素材とスクエアトゥの組み合わせが、足元をヌーディかつ洗練された印象に演出。

ブルーやピンク、レッドなど夏らしいプレイフルカラーも揃い、旅先やリゾートスタイルにも映えるデザインです。

さらに、素材にはスリランカ産の生分解性天然ゴムを使用。衝撃を吸収してくれる柔らかな履き心地で、長時間のお出かけにもぴったりです。お手入れしやすいのも嬉しいポイント♡

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人気モデル＆サイズ展開をチェック

Tapered

SLEEPERSでは、Transparentシリーズ以外にも人気モデルを豊富に展開しています。

「Tapered」は7,700円（税込）で10色以上展開、「Platform」は8,800円（税込）で5色展開、「High platform」は12,100円（税込）で4色展開。すべてウィメンズサイズ36～39で展開されます。

特に人気なのは、スクエアシェイプのつま先が特徴的なTaperedシリーズ。シンプルなのにモード感があり、カジュアルコーデを大人っぽく引き締めてくれます。

Platform

High platform

PlatformやHigh platformは、スタイルアップを狙いたい方にもおすすめです。

また、メンズライン「CLASSIC」は7,700円（税込）、5色展開、ソール1.5cm仕様。サイズは41～43までハーフピッチで展開され、ビーチにも街にもなじむ万能デザインに仕上がっています。

ロンハーマンのイベントにも注目

5月23日（土）からは、ロンハーマン オンラインストアにて「SLEEPERS Close Up Event」を開催。ロンハーマン別注モデルや新作アイテムまで、幅広いラインナップが揃います。

取り扱い店舗は、ロンハーマン、RHCロンハーマン、ELLESHOP、イエナ、オデット エ オディール、シップス、スピック&スパン、ドゥーズィエム クラス、マルティニークなど。

ファッション感度の高いセレクトショップで展開されることからも、その注目度の高さがうかがえます。

夏の足元は、軽やかで抜け感のあるデザインを選びたい気分。今年はSLEEPERSの新作で、リラックス感とおしゃれを両立してみてはいかがでしょうか♪

夏のおしゃれを足元から楽しんで♡

SLEEPERSの新作ビーチサンダルは、快適な履き心地と洗練されたデザインを兼ね備えた、この夏注目のアイテム。

透明ストラップの抜け感がコーデに軽やかさをプラスし、ビーチから街歩きまで幅広く活躍してくれます。

豊富なカラーとデザインから、自分らしい一足を見つけて、夏のおしゃれをもっと楽しんでみてください♡