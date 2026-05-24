■MLB ブルワーズはードジャース（日本時間24日、アメリカン・ファミリー・フィールド）

【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年

ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのブルワーズ戦に“1番・DH”で先発出場。7回の第4打席で今季最長である9試合連続安打を放った。この日は、3打席まで2三振含む無安打と抑え込まれていたが、試合終盤でようやく初ヒットをマークした。

7回に回った第4打席では、ブルワーズの3番手、DL.ホール（27）の初球を空振りした大谷は、2球目、真ん中に入ったスライダーを捉え中前に運んだ。

前日の試合で大谷は右前打を放ち、8試合連続安打をマーク。5点を追う7回には1死一・三塁のチャンスで左犠飛を放ち1打点をあげたが、チームは1−5で敗れた。大谷個人は直近の6試合で22打数11安打10打点（1本塁打）をマーク、打率も5割と調子は上向きだ。

ナ・リーグの中地区首位のブルワーズと西地区首位・ドジャースとの一戦。大谷は1回の第1打席、ブルワーズの先発左腕・R.ギャサー（26）の投じた6球目。外から真ん中に変化するスイーパーに見逃し三振に倒れた。3回の第2打席も、2球目のスイーパーを打ち上げ二飛に打ち取られた。

4回、ドジャースはF.フリーマン（36）とA.パヘス（25）の連続二塁打で1点を返すと、T.ヘルナンデス（33）の3ラン本塁打で4−3と逆転に成功。2死一塁で大谷に打席が回ったが、フルカウントからのカットボールに空振り三振に倒れた。