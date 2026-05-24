【漢字クロスワードパズル】快感脳トレ！ □に入る漢字は？ 「潤いを与えるもの」がヒント
思考力と語彙力が試される「漢字クロスワードパズル」に挑戦しましょう！
真ん中の空欄に一文字入れることで、上下左右の漢字とつながり、4つの二字熟語が完成します。パズルを解くようなひらめきで、頭を柔らかくして考えてみてください。
・香□
・海□
・□道
・□平
ヒント：「日々に潤いをもたらすもの」を象徴する一字です。
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▼解説
空欄に「水」を入れると、以下の4つの熟語が完成します。
・香水（こうすい）
・海水（かいすい）
・水道（すいどう）
・水平（すいへい）
今回の正解は、自然界にも日常生活にも溢れている「水」という漢字でした。生活に欠かせない「水道」や、夏のレジャーを思い起こさせる「海水」、お気に入りを楽しむ「香水」など、どれも非常になじみ深い言葉ばかりです。また、平らな状態を指す「水平」も、地平線や水平線といった言葉でよく耳にする熟語ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
真ん中の空欄に一文字入れることで、上下左右の漢字とつながり、4つの二字熟語が完成します。パズルを解くようなひらめきで、頭を柔らかくして考えてみてください。
問題：□に入る漢字は？次の4つの熟語が成立するように、空欄に入る漢字を一文字考えてみましょう。
・香□
・海□
・□道
・□平
ヒント：「日々に潤いをもたらすもの」を象徴する一字です。
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正解：「水」正解は「水」でした。
▼解説
空欄に「水」を入れると、以下の4つの熟語が完成します。
・香水（こうすい）
・海水（かいすい）
・水道（すいどう）
・水平（すいへい）
今回の正解は、自然界にも日常生活にも溢れている「水」という漢字でした。生活に欠かせない「水道」や、夏のレジャーを思い起こさせる「海水」、お気に入りを楽しむ「香水」など、どれも非常になじみ深い言葉ばかりです。また、平らな状態を指す「水平」も、地平線や水平線といった言葉でよく耳にする熟語ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)