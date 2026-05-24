サンリオ“ハーモニーランド”、夏イベントは7．3から！ 日焼け姿のクロミたちがテーマパーク史上初登場
大分・日出町にある“サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド”は、7月3日（金）〜9月15日（火）の期間、夏イベント「はちゃめちゃサマーパーリー！」を開催する。
【写真】グッズもすてき！ 夏にぴったりな「メッシュトートバッグ」などラインナップ
■びしょ濡れ必至の新“水かけショー”も
今回“サマーパーリー”をテーマに開催される「はちゃめちゃサマーパーリー！」は、サンリオのテーマパーク史上初、ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、あひるのペックルが日焼けをした姿で登場し、夏を思い切り楽しめる特別なコンテンツを繰り広げる期間限定イベント。
たとえば、新たな水かけショー「南の島の⁉︎はちゃめちゃスプラッシュパーリー！」では、日焼けをした姿のハローキティ、クロミ、ポムポムプリンが映像で登場し、サマーパーリーのノリノリの音楽に合わせてウォーターキャノンからダイナミックに水が噴射され、会場を盛り上げる。
また、各エリアで日焼けをした姿のキャラクターに出会えるグリーティングを実施。加えて、夏仕様のキャラクターグッズが当たる「はちゃめちゃ・サマービンゴ！」も満喫可能だ。
さらに、本イベントのオリジナルグッズとして「マスコット」や「ポシェット」、「サングラス型キーホルダー」、「メッシュトートバッグ」、「クリアショルダーバッグ」を販売。
そして、アイスをテーマにした夏季限定パレード「Iceful Parade（アイスフルパレード）」の再演も決定しており、キャラクターと一緒に思い切り夏が楽しめる。
【写真】グッズもすてき！ 夏にぴったりな「メッシュトートバッグ」などラインナップ
■びしょ濡れ必至の新“水かけショー”も
今回“サマーパーリー”をテーマに開催される「はちゃめちゃサマーパーリー！」は、サンリオのテーマパーク史上初、ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、あひるのペックルが日焼けをした姿で登場し、夏を思い切り楽しめる特別なコンテンツを繰り広げる期間限定イベント。
また、各エリアで日焼けをした姿のキャラクターに出会えるグリーティングを実施。加えて、夏仕様のキャラクターグッズが当たる「はちゃめちゃ・サマービンゴ！」も満喫可能だ。
さらに、本イベントのオリジナルグッズとして「マスコット」や「ポシェット」、「サングラス型キーホルダー」、「メッシュトートバッグ」、「クリアショルダーバッグ」を販売。
そして、アイスをテーマにした夏季限定パレード「Iceful Parade（アイスフルパレード）」の再演も決定しており、キャラクターと一緒に思い切り夏が楽しめる。