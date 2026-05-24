「みんなに文句言われて、良かった時称賛されづらい」元JリーガーDFが“審判”の苦労に理解「こんな大変な仕事なかなかない」
かつて川崎フロンターレや水戸ホーリーホックなどでプレーしたフィリピン代表DFの タビナス・ジェファーソンが５月23日、自身のXを更新。SNS上で見られる審判への批判的な声に対し、自身の考えを発信した。
タビナスは、審判を巡る投稿に反応する形で、次のように綴った。
「選手やってて思うけどこんな大変な仕事なかなかないですよ。みんなに文句言われて、良かった時称賛されづらいし。俺も熱くなってしまう時あるけど…」
現在はタイのチョンブリーFCでプレーする、現役のプロサッカー選手だからこその実感がこもったコメント。試合中には選手自身も感情的になる場面があるなかで、それでも審判という役割の難しさに理解を示した形だ。
判定を巡って議論が絶えない現代のサッカー界において、選手経験者から寄せられた率直な意見として注目を集めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本、アホちゃうか」本田圭佑、WBCのサッカー熱への影響に関する問いにバッサリ！「なんでレベルの低い話をしなきゃいけないのか」
タビナスは、審判を巡る投稿に反応する形で、次のように綴った。
「選手やってて思うけどこんな大変な仕事なかなかないですよ。みんなに文句言われて、良かった時称賛されづらいし。俺も熱くなってしまう時あるけど…」
現在はタイのチョンブリーFCでプレーする、現役のプロサッカー選手だからこその実感がこもったコメント。試合中には選手自身も感情的になる場面があるなかで、それでも審判という役割の難しさに理解を示した形だ。
判定を巡って議論が絶えない現代のサッカー界において、選手経験者から寄せられた率直な意見として注目を集めている。
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