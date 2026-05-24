俳優の小泉孝太郎（47）が23日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。パートナーの条件を語った。

恋愛の3カ条を聞かれると、「2つは決まってるんですよね」とし、「根性」と回答。タレントの指原莉乃は「いや待って待って、昭和すぎます」とツッコんだ。

小泉は「本当にこれ。別に笑い取りたいとかじゃなくて。根性ある子。よしやってみるわみたいな。上品そうな子でも。ほんのちょっとしたことでも“重いのも私持てるから気にしないで”とか。それも根性じゃないですか」と話した。

「僕には言わないけど、その日ちょっと体温が高いかもしれない時に、“大丈夫、気合で乗り切るわ”って言ってくれたらちょっとひかれますね」と明かした。

続けて、「根性ともう1つ、40歳過ぎて女性にこれを求めてるんだなって思ったのは根性とセンスですね」と告白。「結局人生ってなんですかって問われたら、凄い難しいですけど、一言で表すんだったら、センスだと思っているんですね。言葉遣い、何を選ぶかもセンス。ファッションもセンス。歩き方、座り方、何をするかも全部センスなんですよ。車の運転がうまいのもセンスだし、字が達筆で上手なのもセンス。ほんのちょっとしたことでいい」と説明した。

「男性にも女性にも同じ。なんてセンスがないんだって男も女性も僕は凄く駄目なんだと思う」と明かした。