Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ、Ｅ−ｇｉｒｌｓの元メンバーでモデルの杉枝真結（３０）が２４日、第１子女児を出産したことを発表した。

【ご報告】と自身のインスタグラムを更新。「いつも見守っていただいている皆さまへ。先日、第一子となる女の子を出産いたしました」と報告した。また予定日より約２週間早めの出産であったことも明かした。

それでも「突如始まった、少し小さめちゃんな娘との生活はバッタバタでハラハラドキドキすることも多かったりこれまでの世界を一変する景色や経験の連続ですでにめまぐるしい毎日を送っていますが、ようやく落ち着いた一瞬でさえ、ふと毎回思うのは…昨日のことさえ懐かしく恋しく感じるということ。これまでとは違う慌ただしさに包まれる今もすべてがかけがえのない日々のはず。彼女の人生の門出に大事に向き合いながらたくさんの愛情を注ぎながら大切に育てていきたいと思います」と母となった思いをつづった。

杉枝は２００９年「Ｈａｐｐｉｎｅｓｓボーカルオーディション」に合格しグループに加入。「ＭＡＹＵ」として活動開始した。１１年には「Ｅ−ｇｉｒｌｓ」にも参加したが、１２年に伝染性単核球症を患い療養のため活動を休止した。１４年４月にＨａｐｐｉｎｅｓｓおよびＥ−ｇｉｒｌｓを脱退し、同年９月にモデルとして活動を再開した。２３年１１月に自身のＳＮＳで一般男性と結婚したことを発表、今年１月に第１子妊娠を公表していた。

【報告全文】

いつも見守っていただいている皆さまへ。

先日、第一子となる女の子を出産いたしました。

これまでの活動でも妊娠を公表させていただいて以降もたくさんの温かい応援やメッセージをいただき改めまして、本当にありがとうございます。

そして妊娠から出産、そして現在もお世話になっている産院の先生方や助産師の方々には娘と私の命をここまで大事に繋いでいただき言葉では言い表せられないほどの感謝でいっぱいです。

日頃より、多くの方々に支えていただいて今、娘と私がここに生きられているのだと心からそう感じています。

実は、予定日より約２週間も早く会いに来てくれた我が子。

突如始まった、少し小さめちゃんな娘との生活はバッタバタでハラハラドキドキすることも多かったりこれまでの世界を一変する景色や経験の連続ですでにめまぐるしい毎日を送っていますが、ようやく落ち着いた一瞬でさえ、ふと毎回思うのは…昨日のことさえ懐かしく恋しく感じるということ。

これまでとは違う慌ただしさに包まれる今もすべてがかけがえのない日々のはず。

彼女の人生の門出に大事に向き合いながらたくさんの愛情を注ぎながら大切に育てていきたいと思います。

これからも温かく見守っていただけましたら幸いです。

引き続き、よろしくお願いいたします。

2026年5月24日

杉枝 真結