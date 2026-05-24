前田大然がカップ戦決勝でもゴール、セルティックの国内2冠に貢献!! 公式戦7戦連発でW杯へ
セルティックのFW前田大然が23日、スコティッシュ・カップ決勝のダンファームリン戦で先制点を奪って今季2冠達成に貢献した。公式戦7試合連続ゴールと好調の状態で日本代表に合流する。
前田は勝利の場合のみ優勝という状況で迎えた今月16日のリーグ最終節で、後半42分に劇的な逆転ゴールを奪って5連覇達成の立役者になっていた。続く23日のスコティッシュ杯決勝では前半19分、最終ラインからの浮き球に反応してGKと1対1になると鮮やかなループシュートで先制点を奪取。チームは3-1で勝利し、国内2冠を達成した。
今季リーグ開幕4試合無得点の滑り出しとなった前田だが、最終的にリーグ戦36試合14得点を記録。今季公式戦では54試合17得点となった。また、最後の7試合はすべてでゴールを奪って9得点とゴールラッシュを披露した。
優勝セレモニーでは前田が「最後の最後で調子が上がってきたので申し訳ないと思っています」と話すと、司会者は驚いた様子を見せて「申し訳ないなんて思わないでくれよ」と反応。続けて前田がレンジャーズ戦で決めたオーバーヘッドでの得点を「一番お気に入り」と話せば、サポーターから大きな歓声が上がっていた。
前田は勝利の場合のみ優勝という状況で迎えた今月16日のリーグ最終節で、後半42分に劇的な逆転ゴールを奪って5連覇達成の立役者になっていた。続く23日のスコティッシュ杯決勝では前半19分、最終ラインからの浮き球に反応してGKと1対1になると鮮やかなループシュートで先制点を奪取。チームは3-1で勝利し、国内2冠を達成した。
優勝セレモニーでは前田が「最後の最後で調子が上がってきたので申し訳ないと思っています」と話すと、司会者は驚いた様子を見せて「申し訳ないなんて思わないでくれよ」と反応。続けて前田がレンジャーズ戦で決めたオーバーヘッドでの得点を「一番お気に入り」と話せば、サポーターから大きな歓声が上がっていた。
Daizen Maeda does it again! @CelticFC open the scoring through their in-form Japanese forward #ScottishCup pic.twitter.com/pd13YMA9SJ— Premier Sports (@PremSportsTV) May 23, 2026