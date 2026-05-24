５月２４日、神戸市で起きた児童連続殺傷事件で当時小学６年の土師淳（はせじゅん）くん（当時１１）が犠牲になってから２９年となる。淳君の父親、土師守さんは今年70歳になり、毎年、命日にあわせて出してきた手記を辞める決断をした。事件から29年、あらためて守さんに決断の理由と、今の思いを聞いた。

【写真を見る】「欺瞞の連続やった、もう一回ちゃんとやり直せよ」息子を奪った加害男性への思い 遺族が命日に出し続けた“手記”を辞める決断【神戸連続児童殺傷事件から２９年】

土師守さん：「コメントを書くということ自体もかなり精神的な負担にもなりましたので、そろそろ終わりに・・・」

MBSにこれまで寄せられた手記とともに、事件を振り返る。

淳君の父親・土師守さんの手記

▽淳君の父親、土師守さん ２００１年の手記より

淳がいなくなってから４年が経ちました。

長いようにも反対に短いようにも思われます。

私たち家族は傍目から見ますと

ごく一般的な普通の家族に見えると思います。

しかしながら私達自身は以前のような生活に戻ることは

一生できないのではないかと思っています。

（中略）

被害者に対する配慮を含め改正少年法がどのように運用されるか

しっかりと見守っていきたいと思っています。

「酒鬼薔薇聖斗」世を震撼させた児童連続殺傷事件

１９９７年５月、神戸市須磨区の中学校の正門で淳くんの遺体の一部が見つかった。その後、地元の新聞社に「さあゲームの始まりです。警察諸君、私を止めてみたまえ」「酒鬼薔薇聖斗」と警察に対する挑発的な内容などが記された犯行声明文が届いた。

周辺が騒然とする中、逮捕されたのは当時１４歳の中学３年生、「少年Ａ」だった。

加害男性（元少年A）は「反社会的人格」「性的サディズム」など様々な「心の闇」を抱え、少年院で矯正教育を受けた後、２００５年に社会復帰。

加害男性から毎年命日の前に送られた手紙

加害男性は出所後、毎年命日の前に、遺族に手紙を送っていたという。

当初、土師さんは手紙を読む気になれなかったというが、手紙の中から、加害男性の（事件に対する）心境の変化を探すようになった。

▽土師守さん ２０１１年の手記より

「良い意味で彼自身がかなり大きな変化をしたことをうかがわせる内容だと感じた」

▽土師守さん ２０１４年の手記より

「昨年に比べて人間として成長しているように感じました」

「被害者の精神へのさらなる加害行為」事件から１８年、手記「絶歌」を出版

しかし２０１５年６月、加害男性は残忍な犯行にいたった自らの精神状況や社会復帰後の生活を記した手記「絶歌」を出版した。

ー社会の中で罪を背負っていきていくということの真の辛さを僕は骨身にしみて感じるようになった（手記『絶歌』より）ー

手記は、土師さんら遺族に伝えられることなく、突然出版された。このあと、加害男性からの手紙は届かなくなった。

▽土師守さん ２０１６年の手記より

「被害者の精神へのさらなる加害行為、彼とはもう関わり合いたくないという思い。重大事件の加害者が書籍を出版することは表現の自由とは別次元の話で最低でも何らかの規制は必要」

２０年余り続けた“手記” 「そろそろ終わりにしてもいいのかなと」

土師守さんは、２０００年に事件の被害者や遺族らで結成された「あすの会」のメンバーとして「犯罪被害者等基本法」の制定などに尽力。報道各社に向けても事件のあった日に合わせて毎年手記を寄せてきた。

７０歳を迎えた今年、２０年あまり続けてきた、手記をやめる決断をした。そのわけを改めて土師さんに直接聞いた。

土師守さん：「（以前は）世間の皆様に知っていただきたいことが、やはりたくさんあった。時間が経ってきますとやはりそれもだんだん減ってきますし、コメントを書くということ自体もかなり精神的な負担にもなりましたので、そろそろ終わりにしてもいいのかなと」

淳くんの事件以降、「犯罪被害者等基本法」の制定や兵庫県で犯罪被害者への見舞金制度がはじまるなど国や県などに対し一定の評価をしているという。

「それはちゃうやろ、ちゃんとやり直せ」加害男性に思うこと

一方で、加害男性とは２０１７年の手紙を最後に連絡が途絶えたままだ。“元少年A”は現在４３歳になった。

土師さんは、今もなお「私たちの子どもがなぜ彼に命を奪われなければいけなかったのか」加害男性から納得のいく回答を待ち続けている。

土師守さん：「『元少年』という言葉を使っているけど単なる中年のおっさんなんですよね。ほんとええおっさんですよ。どうなんかなって。期待できるのかどうか…」

世間を震撼させた少年事件。少年法や被害者保護の制度は確実に前に進んだ一方で、２９年の時をふりかえり、怒りと諦めの入り混じる遺族の思いがそこにはあった。土師守さんはこう話す。

土師守さん：「（過去、加害男性からの手紙に）ちょっとした変化を見ようとはしてたんですけど、結果的にはそれが欺瞞の連続やった、ということになると思う。それはちゃうやろって思いますね。もう一回ちゃんとやり直せよっていうのが僕の考えです」