『Gメン’75』、ファン投票で選ばれた傑作エピソードを4Kリマスター版で特別放送
ドラマ『Gメン’75』からファン投票で傑作エピソードとして選ばれた第105話「香港-マカオ警官ギャング」の4Kリマスター版が、TOKYO MXにて6月14日20時から放送されることが決まった。
【動画】懐かしすぎる！『Gメン'75』第105話「香港-マカオ警官ギャング」予告編
本放送は『Gメン’75 全話HDリマスターBlu‐rayBOX』（全8巻）のリリースを記念したもの。全354話（+最終話SP）の中から名作エピソード10作品を選定、それらの中からファン投票で選ばれた第105話「香港−マカオ警官ギャング」が選ばれた。
第105話は、立花警部補（若林豪）、中屋刑事（伊吹剛）、速水涼子刑事（森マリア）の初登場回にして、初めて香港（＆マカオ）ロケを行った回で、第1話と同じく、脚本・高久進×撮影・下村和夫×監督・鷹森立一というゴールデントリオが担当。妻子を事故で奪われた立花警部補の悲劇を描き、濃密なドラマが展開する。
ある土曜日の午後、光洋銀行から5億円の現金が強奪された。しかも犯人たちが乗ったワゴン車は逃走中、一組の母子を轢き逃げし、即死させていた。警視庁捜査一課の立花警部補は被害に遭った母子が自分の妻と息子であることを知ってがくぜんとする…。
『Gメン’75』Blu-ray 発売記念特別放送 第105話「香港-マカオ警官ギャング」は、TOKYO MX1にて6月14日20時放送。
【動画】懐かしすぎる！『Gメン'75』第105話「香港-マカオ警官ギャング」予告編
本放送は『Gメン’75 全話HDリマスターBlu‐rayBOX』（全8巻）のリリースを記念したもの。全354話（+最終話SP）の中から名作エピソード10作品を選定、それらの中からファン投票で選ばれた第105話「香港−マカオ警官ギャング」が選ばれた。
ある土曜日の午後、光洋銀行から5億円の現金が強奪された。しかも犯人たちが乗ったワゴン車は逃走中、一組の母子を轢き逃げし、即死させていた。警視庁捜査一課の立花警部補は被害に遭った母子が自分の妻と息子であることを知ってがくぜんとする…。
『Gメン’75』Blu-ray 発売記念特別放送 第105話「香港-マカオ警官ギャング」は、TOKYO MX1にて6月14日20時放送。