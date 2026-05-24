元宝塚の雪組トップスターで女優の壮一帆が、朗読歌劇「心中・恋の大和路」（６月２４〜２８日＝東京・草月ホール、７月２、３日＝兵庫県立芸術文化センター・阪急中ホール）に出演する。近松門左衛門の「冥土（めいど）の飛脚」をもとにした歌劇団史上に残る名作で、主人公・忠兵衛は元星組トップ・瀬戸内美八の当たり役（７９年初演）として有名。芸能生活３０周年を迎えた壮も、トップ時代（２０１４年）に経験している。

「（別バーションで出演の）瀬戸内さんとご一緒できる機会はそうありません。恐れ多いですが、喜んで参加させていただきたい、と思いました」。忠兵衛が素性を隠すために手ぬぐいを巻く“ほっかむり”を覚えるのに苦労したのも懐かしい思い出だ。

「忠兵衛という人物は、宝塚の男役の中にあまりいないような、珍しいタイプ。それまで自分の培ってきた男役ではほとんど通じなくて。この役を通して芝居の幅について考えるようになりました」

実際に演じて、初めてその役の大変さを実感できる。当時演出だった谷正純氏に、瀬戸内がなぜあれほどまでに完成度高く演じることができたのか、質問した。すると、「ルミ（瀬戸内の愛称）は、ルミ自身が忠兵衛だったんだよ」と返ってきて絶句したという。「それを聞いて自分のやり方を探すしかない、と。今回、先輩方を稽古場で拝見できるのも幸せです」

昨年１２月に一般男性との結婚を公表した。「『味方がまた一人増えてよかったですね』という印象深い言葉をくださるファンもいました。長年応援してくれた良きで理解者で、ファンと一緒に年を重ねてきたんだな、という思いがあります」。３０周年の節目。気持ちを新たに舞台に立とうとしている。（内野 小百美）