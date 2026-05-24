ＤｅＮＡが前ジャイアンツのヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）と前ホワイトソックスのオズワルド・ビド投手（３０）の獲得に動いていることが２４日までに明らかになった。木村洋太球団社長はこの日、ビシエドが引退を決断したことを発表した上で「ビシエド選手の分というだけではなく、優勝するための差分ということ（補強）は継続してやっていきたいと思っています」と明言した。

エンカーナシオンは、メジャー通算で９４試合に出場し１０本塁打をマーク。チームの２３本塁打（２３日現在）は１２球団最少で、得点力不足解消のために白羽の矢が立った。

一方のビドは最速１５７キロの直球とツーシーム、スライダー、シンカー、スイーパーなど多彩な変化球を操る。先発、中継ぎともに経験があるが、デュプランティエが上半身のコンディション不良で離脱中。コックスも左肘の手術で今季は絶望な台所事情もあり、先発の一角として期待される。メジャーコンビのダブル獲得が決まれば、４位からの巻き返しへの起爆剤となりそうだ。