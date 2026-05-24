神奈川・鎌倉にアイス店をオープンした元日本テレビの篠原光（こう）アナウンサーが、同局系「ＺＩＰ！」で共演していた元同僚がサプライズで店を訪れたことを報告した。

篠原アナは２４日までに自身のインスタグラムを更新。「びっっくりした！！ぼーっと店頭に立ってたら、雑踏からスススって、桝さんと水卜さんと石川が」と記し、元同局でフリーのフリーの桝太一アナ、同局の水卜麻美アナ、石川みなみアナと、５月１日にオープンした漢字の形のアイスを販売する店「ＫＡＮＪＩ ＩＣＥ」の前での集合ショットをアップ。

「会社を飛び出してあっという間に３年。大変な時でも顔を見るだけでホッとする人たち。全然帰ってほしくなかった！！ あと５時間くらい喋（しゃべ）りたかった！笑 今回はちょっと肌寒かったけど、暑くなったらまた来てください」とつづった。

この投稿には「ステキな関係ですね」「みんないい笑顔 最高ですね」「皆さん大好き」「仲間って良いですね！」「こちらもホッとするメンバー」「うわー！最高な４ショット」「めっちゃいい写真」「チーム ＃ｚｉｐ じゃないですか！」などのコメントが寄せられた。

篠原アナは２０１８年に日本テレビに入社。「ＺＩＰ！」「ヒルナンデス！」などで活躍。２３年３月末で退社し、「４月から、ゲームキャスターの岸大河さんの会社と専属マネジメント契約を結びました」と報告。ｅスポーツ実況やイベント司会などで活躍する一方、５月１日にアイス店を開店したことも話題となった。プライベートでは２４年１２月にフリーアナの笹井千織（ちをり）との結婚を報告した。