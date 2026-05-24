19市町のシルエットを配置し、山口県の総力結集と一体感を表現

J3のレノファ山口FCは5月23日、8月から開幕する2026-27シーズンの明治安田J3リーグに向けて、新ユニフォームデザインを発表した。

新シーズンのコンセプトには「ALL IN YAMAGUCHI」を掲げた。これには“山口の総力を結集する”という強い想いが込められている。クラブ、地域、そしてファン・サポーターなど、レノファを支える全ての力をひとつにし、J2復帰を目指す決意を体現したデザインとなった。

最大の特徴は、山口県内19市町のシルエットをランダムに配置したグラフィックだ。これにより、クラブを支える地域の広がりと一体感を表現している。また、首元や袖にはゴールドのラインを採用。選手、スタッフ、パートナー企業、地域の人々の想いがつながる様子をイメージした。

ユニフォームには、胸部の「FUJI ROBOTICS」をはじめ、「山口マツダ」、「upr」、「UBE」といったパートナー企業のロゴが掲出される。山口の誇りと地域の一体感を背負い、クラブは新たなステージでの戦いに挑む。（FOOTBALL ZONE編集部）