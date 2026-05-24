古来、人類はさまざまな感染症に苦しめられてきた。

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100年前のスペイン風邪然り、世界を未曾有の混乱に陥れた新型コロナウイルス然り。これらは今もなお、変異を繰り返しながら私たちの日常に潜んでいる。私たちはその恐ろしさを知っていて、常に警戒を怠ることはしない。

その一方で、数百年、あるいは数千年という気の遠くなるような歳月の間、人々の命をじわじわと削り続けてきた感染症が存在する。

しかし、現代ではほとんど忘れ去られてしまっている――。

その病が歴史の表舞台に姿を現したのは、戦国時代のことだ。甲斐武田氏の軍略を記した軍学書『甲陽軍鑑』に、ある悲劇的な場面が綴られている。（全3回の1回目／つづきを読む）



武田信玄公銅像

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戦国の記録に現れる“ナゾの奇病”

天正10（1582）年、武田氏の重臣で足軽大将の小幡昌盛は、主君・武田勝頼との対面を望んだ。

小幡は駕籠に乗って現れる。本来、足軽大将という身分で駕籠に乗って主君の前に現れるのは不遜な行為だが、勝頼はそれを許した。

いや、許さざるを得なかったのだろう。

小幡は前年の天正9年から「積聚(しゃくじゅ)の脹満(ちょうまん)」を患っていた。積聚とは腹部の異常な塊や腫れを指す。もはや戦に出たくとも出られず、死期を悟った彼は今生の暇乞いにやってきたわけだ。勝頼は「是非に及ばず」と涙を流したという。

これが、現在に残されたこの病の最も古い記録とされている。

当時は原因不明の内臓疾患、あるいは何らかの祟りとして片付けられていたのかもしれない。しかし、この「脹満」は、その後もこの土地にべったりと張り付き、伝染していったようだ。

病のことを歌った民謡まで…

元禄年間（1688〜1704年）の記録によれば、山梨の甲府盆地で「水腫脹満」の薬というものが飛ぶように売れていたという。この地では、原因もわからないまま腹が太鼓のように膨れ上がり、死んでいく者が後を絶たなかったらしい。

江戸時代末期には、甲府盆地周辺において、この病はもはや日常の一部となっていたようだ。と言うのも、当時の山梨では次のような歌詞の民謡がうたわれているからだ。

「嫁にはいやよ野牛島(やごしま)は、能蔵池の葦水飲むつらさよ」

「中の割に嫁に行くには、買ってやるぞや経かたびらに棺桶」

「野牛島」も「中の割」も、この病の流行地だったとされる山梨県内の地名である。野牛島にある池の水を飲めば、あるいはその水辺で働けば、必ず腹が膨れて死ぬ。また、流行地に娘を嫁に出すことは、死装束と棺桶を持たせることと同義だった。

しかし、民謡のように言い伝えられていても、農民たちはその土地を捨てて生きることはできない。田を耕して水を使い、そして死んでいくのだ。

九州の戦国武将が発症した記録

悲劇は山梨だけにとどまらなかった。

九州最大の河川、筑後川。その豊かな水の恵みを受ける沿岸部もまた、同じ症状に苦しむ流行地だった。

筑後川のぐにゃりと蛇行する流れに北と西を守られた久留米城。その城主であった毛利秀包の最期が、一つの手がかりを残している。

秀包は名将・小早川隆景の弟であり、智勇兼備の武将として知られていた。しかし、関ヶ原の戦いで西軍に属した彼は、敗北の末に領地を追われ、実家のある長州で隠棲生活を送ることとなる。

慶長6（1601）年、秀包は34歳で病没。その死因として記録されているのが、またしても「脹満」である。

筑後川の沿岸部では、後世まで同様の症状が蔓延していた。秀包がかつて統治した久留米の地でその病を得たのか、あるいは隠棲先で発症したのかは定かではない。筑後地方については古い記録に乏しく、異なる原因による「脹満」だった可能性も否定できないのだが。

凄惨な症状を生々しく描写した『片山記』

江戸後期にこの得体の知れない病について、医学的なメスを入れた人物がいた。広島県片山地方の藤井好直である。

弘化4（1847）年、地元の医者であった彼は、その観察記録を『片山記』にまとめた。

同書は、この病の症状を極めて詳細に記した日本最古の医学的文献と言える。その凄惨な症状を生々しく描写した記述（現代語訳）がこちら。

〈「（前略）近頃春夏の頃、土地の人が田を耕すために水に入ると、足や脛に小さな湿疹ができ我慢できないほど痛く痒いという。 牛や馬も同様である。多くの人がこれを患った。そして、これを漆のせいだとした。 また、多くは下痢を患い、顔色が衰えて黄色くなり、ひどく寝汗をかき、痩せ衰え、脈拍は細くなる。まるで肺病のようだ。嘔吐したり血便が出たり下痢をしたりする。 暫くすると手足は痩せ衰えて腹ばかり腫れてまるで太鼓のようになり、胸には静脈が浮かびヘソは突き出し、甚だしい人は腹の皮が光って鏡のように物を映すようになる。 そしてついには足が腫れて死んでしまう。 私はこれが何の病気であるかを知らない。最初は肺病のようであり、終わりは鼓腫である。 患者は7〜8歳から40〜50歳に及び、最も軽い者は床に臥すことなく半年または1年で癒える。重い者は壮年の者でも皆死亡する。（後略）」〉

原因は漆か？ それとも未知の毒か？

同書によると、片山地方ではこの奇病を漆のせいだと考えられていたらしい。

と言うのも、昔この地は商船が出入りする海であり、あるとき漆を積んだ船が停泊中に大風に遭って転覆。漆が海に流れ出たために、その後片山を通る者は皆、漆かぶれをするようになったというのだ。

だが、藤井好直は漆を原因とすることを疑う。

彼はこの病気を治療するためにいろいろな薬を試したものの、少しも効果がなかったと嘆く。そして、「四方の同業者にこれを正してほしい」と他地域の医者に訴え、情報提供を呼びかけている。

その執念は、明治10（1877）年に記された続編『片山附記』にも現れている。

〈「（前略）30年を経過して、その病気は少しは衰えたとはいえ、未だまったくなくなったわけではない。死亡する者もあとを絶たない。 再び毒が出てきたのだろうか。昔のようになってはならない。 最近医学が開明し、器械設備も備わってきた。（中略） 毒が何であるかを知ることができれば、これを癒す方法も知れるだろう（後略）」〉

このように、山梨、福岡、広島と日本各地でてんでばらばらに、しかし確実に人々を蝕んでいたナゾの病。

実は日本から遠く離れた中国の地でも、その痕跡が発見されている。

中国のミイラから発見されたのは…

1972年、中国湖南省。工事中に偶然発見されたという前漢時代の墓「馬王堆漢墓」。

そこから出土したのは、紀元前175年頃に埋葬された、小王国の王妃・軑侯夫人の遺体だった。

世界を震撼させたのは、その保存状態だ。

2000年以上前の遺体であるにも関わらず、彼女の髪は黒々として、皮膚には弾力が残っていた。指で押せば、まるで生きている人間のように肉が沈み、また戻ったという。関節さえ動かすことができたとか。

“奇跡のミイラ”とも呼ばれた彼女の遺体は、現代医学によって解剖されることとなった。

そして、彼女の肝臓や大腸の壁から、無数の虫の卵が発見された。

その卵は2000年の時を経てもなお、まるで今産み付けられたかのように生々しく新鮮な状態で保存されていたという。

この病は日本の江戸時代に突然現れたものではない。紀元前のはるか昔から長江流域一帯に潜み、支配者層から名もなき農民まで無差別に襲ってきたのである。

さて、中国の支配者夫人を冒した虫の卵とは。手足は棒のように痩せ細る一方で、腹部だけが太鼓のようにパンパンに膨れ上がり、苦しみの中で死に至るナゾの病の正体とは何なのか。

その解明に向けた本格的な戦いは、明治の日本で幕を開ける――。（つづく）

〈「腸の中に卵が産み付けられていた」だけじゃない…太鼓のように腹が膨れる“ナゾの奇病”の感染者を解剖してわかった“衝撃の感染経路”とは〉へ続く

（林 らいみ）