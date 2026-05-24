フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が２３日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

この日は、ちょんまげラーメン・きむが大先輩とガチ喧嘩になった過去が明かされた。

ＦＵＪＩＷＡＲＡ・藤本敏史が、きむの喧嘩相手は「Ｍ-１グランプリ２００９」「ＴＨＥ ＭＡＮＺＡＩ ２０１１」王者・パンクブーブーの佐藤哲夫だと話すと、事情を知るネルソンズ・青山フォール勝ちは「哲夫さんがちょんまげラーメンの漫才にダメ出しをしたんです。そのダメ出しが、きむは納得いかなくて。それをラジオで結構、哲夫さんに変なこと言われたっていうのをラジオで言ったら…。哲夫さんが『あれ、どういうことだ？』ってなったという…」と説明した。

きむは「僕らが漫才したんですよ。結構、新ネタで。脳トレみたいなんで。例えば『寒い』やったら『暑い』。逆の言葉を言うみたいな（ネタ）。結構ウケたなあと思って、はけたら、次がパンクブーブーさんやって。哲夫さんが（ネタを）『フジモンやん？』みたいな言い方して」と説明。哲夫から、フジモンが楽屋で遊びでやってることとネタの内容が似ていると指摘されたという。

さんまは「これは、みんなやるパターンやからな…」と、うなずくと、きむは「話そうとしたら、（哲夫が）出番行っちゃったんですよ。うわ、嫌な気持ちやな…と思って」と指摘に反論する機会が与えられなかったと話した。

きむは「それを、なんか、ちょっとでも面白くなればなと思って。この嫌な気持ちを」と、ラジオで事の経緯を話したという。

つづけて「何カ月か後に、それに哲夫さんが気付いて『なんや？』ってラジオまで来てくださったんです。１０分ぐらい。ラジオで対決して、で、終わったんです。でも、その１０分ぐらいの動画あがってるんですけど。ほんまは、その前に１時間４０分、ラジオ録ってるんですよ。それはもう僕らはちょっとリアルな感じがいいと思って、哲夫さんとバーってしゃべったんですけど、哲夫さんが『それ、お蔵にしよう』って」と明かした。

現場にいたコロコロチキチキペッパーズ・ナダルは「ホンマにノンフィクションみたいな…。ずっとドキュメンタリーみたいな」と、哲夫がお蔵を提案した１時間４０分はガチ喧嘩の流れになってしまっていたという。

きむは「それはそれで見てる人は面白いかな？と思ったんですけど。哲夫さんは『お蔵や…』って。（きむも）『じゃあ、もう、すみません。この（録り直しの）１０分だけ時間くださいと。お笑いっぽくやらせていただきます』って言って。哲夫さんも『じゃあ、これで（喧嘩は）終わりな』ってなったんです」と仲直りができたと説明したが「そしたら（お蔵入りにした）動画があるんですけど、それを。ナダルが次の日から『こんな動画あるんですよ？』って人にいっぱい見せていったんですよ」と明かした。

さんまは「お前が、なんでそんなことしたかいう話や！ホンマに何してんねん！」と事態を大きくしたナダルを叱責。ナダルは「哲夫さんは『ラジオでそんなん言うな』って、きむさんに怒ってはったんです。『言うんやったら、ちゃんと面と向かって言うか、陰で言え。陰やったら許すわ』って言ったんですよ。で、僕は陰で言ってたんです」と答え、さんまを爆笑させていた。